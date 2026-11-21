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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan teknoloji krizinin ardından Donald Trump, Beyaz Saray Siber Direktörünü görevden aldı. Ülkede yüz milyonlarca Microsoft kullanıcısını etkileyen kesintiler, 18 binden fazla uçuşun aksaması ve bankacılık krizleri yönetimi zora soktu. Yetkililer aksaklıkları hızlı yazılım güncellemelerine bağlasa da, bu radikal hamle koordineli bir siber saldırı şüphesini yeniden gündeme taşıdı. Boşalan kritik pozisyonu geçici olarak Kirsten Davies üstlendi. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör ABD'de son günlerde üst üste yaşanan teknolojik aksaklıklar, ülkenin bir dizi siber saldırıya uğramış olabileceği şeklinde yorumlandı. ABD yönetimi bu iddiaları yalanlayıp, yaşanan aksaklıkları yapay zekâ sayesinde tespit edilen açıkların hızlıca yamalanmasına bağladı. Ancak Donald Trump'ın son kararı, bu resmi açıklama hakkında şüphe yarattı. Zira Trump, Beyaz Saray'ın Siber Direktörü Sean Cairncross'u görevden aldı.

ABD'de Yaşanan Teknoloji Kesintileri Yönetimi Zor Durumda Bıraktı

Cairncross'un görevden alınması, ABD'de son günlerde yaşanan kesintilerin ardından Trump yönetiminin gerçekleştirdiği ilk önemli personel değişikliği oldu. Söz konusu kesintiler arasında yüz milyonlarca Microsoft kullanıcısını etkileyen küresel hizmet kesintisi ve 18 binden fazla uçuşun aksamasına neden olan ülke çapındaki hava trafiği durdurma kararı bulunuyor. Bankacılık sistemleri ve ulusal güvenlik altyapıları da yaşanan aksaklıklardan etkilendi. Üstelik ABD, milyonlarca kişinin seyahat edeceği Şükran Günü tatili ve Kara Cuma alışveriş dönemi öncesinde kritik teknoloji sistemlerinin güvenilirliğini yeniden sorguluyor.

Cairncross, federal hükümet genelindeki siber güvenlik politikalarını ve stratejilerini denetleyen isimdi. Görevden alınmasının ardından bu pozisyonu geçici olarak Savunma Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Direktörü Kirsten Davies üstlenecek. ABD Kongresi tarafından oluşturulan Ulusal Siber Direktörlük pozisyonunun kalıcı yeni sahibi için Senato onayı gerekecek.

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Yapay Zekâ Çağında Artan Siber Güvenlik Riskleri Gündemde

Yaşanan kesintilerin arkasındaki nedenlerin, şirketlerin yeni keşfedilen yazılım açıklarını hızla kapatmaya çalışmasıyla bağlantılı olabileceği düşünülüyor. Siber güvenlik uzmanlarına göre gelişmiş yapay zekâ araçları, yazılımlardaki güvenlik açıklarının çok daha hızlı tespit edilmesini sağlıyor. Ancak bu durum, şirketlerin söz konusu açıkları gidermek için aceleyle gerçekleştirdiği yazılım güncellemelerinin yeni teknik sorunlara ve hizmet kesintilerine yol açması riskini de beraberinde getiriyor. Diğer yandan ABD'nin en üst düzey istihbarat yetkilisi, yaşanan kesintilerin birbirinden bağımsız bakım ve teknik değişikliklerden kaynaklandığını, koordineli bir siber saldırı ya da yabancı bir devlet müdahalesi söz konusu olmadığını söylüyor.

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