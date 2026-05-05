Trump çark etti: Yapay zeka modellerine düzenleme geliyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Donald Trump yönetimi, uzun süredir savunduğu serbest yaklaşımı gözden geçirerek yapay zeka alanında devlet denetimini gündemine aldı. ABD’li yetkililere göre Beyaz Saray, yeni geliştirilen yapay zeka modellerine yönelik bir inceleme ve gözetim mekanizması oluşturmayı değerlendiriyor.

New York Times'ın haberine göre, Beyaz Saray’ın üzerinde durduğu seçeneklerden biri, teknoloji şirketleriyle devlet yetkililerini bir araya getirecek bir yapay zeka çalışma grubu kurmak. Bu grubun, denetim mekanizmalarının nasıl işleyeceğini incelemesi planlanıyor. Tartışılan ihtimaller arasında, yeni geliştirilen yapay zeka modelleri için resmi bir inceleme süreci oluşturulması da bulunuyor.

Anthropic, Google ve OpenAI yöneticileriyle görüşüldü

Geçtiğimiz hafta Beyaz Saray yetkilileri, Anthropic, Google ve OpenAI yöneticileriyle bir araya gelerek bu planların bazı ayrıntılarını paylaştı. Görüşmelerde, İngiltere’de uygulamaya alınan ve yapay zeka modellerinin güvenlik standartlarını karşılayıp karşılamadığını denetleyen sisteme benzer bir modelin ABD’de de uygulanabileceği ifade edildi.

Bu gelişme, Trump yönetiminin yapay zekaya yönelik yaklaşımında önemli bir değişime işaret ediyor. Göreve dönüşünden bu yana Trump, yapay zekayı Çin ile rekabette kritik bir unsur olarak görmüş ve sektördeki düzenlemeleri büyük ölçüde gevşetmişti. Özellikle önceki yönetimin güvenlik testleri ve raporlama zorunluluklarını içeren düzenlemeleri kaldırması dikkat çekmişti.

Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda yapay zekanın önünün kesilmemesi gerektiğini vurgulamış, aşırı düzenlemelerin inovasyonu engelleyebileceğini savunmuştu. Ancak son gelişmeler, yönetimin daha dengeli bir yaklaşım arayışına girdiğini gösteriyor.

Yapay zeka dünyasında bu hafta (4 Mayıs 2026) 13 sa. önce eklendi

Anthropic'in Mythos'u etkili olmuş olabilir

Politikadaki bu değişimde, Anthropic’in geliştirdiği “Mythos” adlı yeni yapay zeka modelinin etkili olduğu belirtiliyor. Şirket, bu modelin yazılımlardaki güvenlik açıklarını son derece etkili şekilde tespit edebildiğini ve kötüye kullanılması halinde ciddi siber riskler doğurabileceğini ifade ederek kamuya açmamayı tercih etti.

Beyaz Saray’ın, yapay zeka destekli olası büyük siber saldırıların siyasi sonuçlarından kaçınmak istediği ve aynı zamanda bu teknolojilerin savunma ve istihbarat alanındaki potansiyelini değerlendirdiği belirtiliyor. Bu doğrultuda bazı yetkililer, hükümete yeni yapay zeka modellerine erken erişim sağlayacak ancak yayımlanmasını engellemeyecek bir denetim sistemi öneriyor.

Çin'le rekabeti zorlaştırabilir uyarısı

Yeni yaklaşım teknoloji dünyasında farklı tepkilere yol açtı. Bazı şirket yöneticileri, aşırı devlet müdahalesinin ABD’nin Çin karşısındaki rekabet gücünü zayıflatabileceğini savunurken, sektör içinde nasıl bir düzenleme yapılması gerektiği konusunda net bir uzlaşı bulunmuyor.

Trump yönetiminde daha önce yapay zeka danışmanı olarak görev yapan Dean Ball, sürecin zorluğuna dikkat çekerek, “Teknoloji çok hızlı ilerliyor ancak aşırı düzenleme de istenmiyor. Bu dengeyi kurmak oldukça zor” değerlendirmesinde bulundu.

Yönetimde değişim ve krizler

Yapay zeka politikasındaki değişim, Beyaz Saray’daki görev değişiklikleriyle de aynı döneme denk geliyor. Mart ayında yapay zeka politikalarının başındaki David Sacks görevden ayrılırken, Beyaz Saray Genel Sekreteri Susie Wiles ve Hazine Bakanı Scott Bessent sürece daha aktif şekilde dahil oldu.

Öte yandan Pentagon ile Anthropic arasında yaşanan anlaşmazlık da süreci zorlaştırdı. 200 milyon dolarlık bir sözleşme ve yapay zekanın askeri kullanımı konusunda yaşanan anlaşmazlık sonrası Pentagon, şirketin teknolojisini kullanmayı durdurdu. Anthropic ise bu karara karşı dava açtı.

Buna rağmen şirketin yapay zeka sistemleri, “Maven” adlı askeri analiz platformunda kullanılmaya devam ediyor. Ayrıca ABD Ulusal Güvenlik Ajansı’nın da Mythos modelinden faydalandığı ifade ediliyor.

Yetkililer, olası bir denetim sisteminde hangi kurumların görev alacağının henüz netleşmediğini belirtiyor. Ancak Ulusal Güvenlik Ajansı, Ulusal Siber Direktörlük Ofisi ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğü’nün bu süreçte rol üstlenebileceği ifade ediliyor.

Ayrıca önceki yönetim döneminde kurulan Yapay Zeka Standartları ve İnovasyon Merkezi’nin de bu süreçte yeniden devreye alınabileceği konuşuluyor. Bu kurum, gönüllü olarak paylaşılan yapay zeka modellerini değerlendirmek amacıyla kurulmuştu ancak son dönemde geri planda kalmıştı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Trump çark etti: Yapay zeka modellerine düzenleme geliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: