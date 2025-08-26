Trump, dijital hizmet vergisi uygulayan ülkeleri tehdit etti: Ek vergi gelecek

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör ABD Başkanı Donald Trump, yarı iletkenler ve teknoloji ürünlerine yeni gümrük vergileri getirme tehdidini yeniden gündeme taşıdı. Bloomberg’in hanerine göre Trump, özellikle Amerikan teknoloji şirketlerine dijital hizmet vergileri uygulayan ülkelere karşı bu ek vergileri hayata geçirmek istiyor.

Trump'tan ek vergi ve ihracat kısıtlamaları tehdidi

Trump konuyla ilgili sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı: “Dijital vergiler, dijital hizmet yasaları ve dijital pazar düzenlemeleri, tamamen Amerikan teknolojisini hedef almakta veya ona ayrımcılık yapmaktadır. Üstelik Çin’in en büyük teknoloji şirketlerini hiçbir şekilde kapsamamaktadır. Bu gerçekle, dijital vergiler, mevzuat, kurallar veya düzenlemeler uygulayan tüm ülkelere, bu ayrımcı uygulamalar kaldırılmadığı takdirde, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak, o ülkenin ABD'ye yaptığı ihracatlara önemli ek tarifeler uygulayacağımı ve yüksek korumalı teknolojimiz ve çiplerimize ihracat kısıtlamaları getireceğimi bildiriyorum."

Trump’ın hangi vergi türlerinden söz ettiği net değil. Çünkü dijital hizmetler için farklı vergiler uygulanıyor. Bunlar arasında, herhangi bir firmanın satışları üzerinden alınan tüketim vergisi, şirketlerin dijital satış gelirlerine dayalı dijital hizmet vergileri ya da bir ülkede faaliyet gösteren dijital şirketlerin kazançları üzerinden kesilen dijital stopaj vergileri bulunuyor.

Özellikle Avrupa ve Doğu Asya’da birçok ülke dijital hizmetlere yönelik vergiler uyguluyor. Bu uygulamanın gerekçesi, yerel firmaların hem fiziksel hem dijital satışlardan vergi öderken, o ülkede fiziksel varlığı bulunmayan yabancı şirketlerin çevrim içi satışlarını bildirmemesi ve vergiden muaf kalması.

Vergi araştırma kuruluşu Tax Foundation’a göre, dijital hizmet sağlayıcılarının büyük bölümü Kuzey Amerika, özellikle de ABD merkezli. Bu nedenle en çok Amerikan şirketleri dijital hizmet vergilerinden etkileniyor.

Türkiye de etkilenecek

Beyaz Saray bu eylem planını sürdürürse, ABD'nin en yakın müttefiklerinin çoğu ağır bir darbe alacak. Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya, Türkiye ve Macaristan da dahil olmak üzere dünya genelinde en az 18 ülke çevrimiçi satışlara dijital hizmet vergisi uyguluyor. Buna karşılık, Tayvan, Güney Kore ve Japonya gibi büyük çip üreticilerinde bu vergi bulunmuyor, fakat bu ülkeler de dijital satışlardan KDV benzeri vergiler tahsil ediyor.

