Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Trump duyurdu: Apple ve Intel arasında tarihi anlaşma

    ABD Başkanı Donald Trump, Apple'ın çip tasarımı ve üretimi konusunda Intel ile çalışacağını açıkladı. İddia doğrulanırsa bu anlaşma Intel için önemli bir dönüm noktası olabilir.

    Trump duyurdu: Apple ve Intel arasında tarihi anlaşma Tam Boyutta Gör
    ABD Başkanı Donald Trump, Apple ve Intel arasında önemli bir yarı iletken anlaşmasının yapıldığını duyurdu. Trump'ın sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamaya göre Apple, gelecekte bazı çiplerinin tasarım ve üretim süreçlerinde Intel ile iş birliği yapacak.

    Trump: Apple, çip üretimi için Intel ile çalışacak

    Trump paylaşımında ABD'nin yarı iletken üretim kapasitesini yeniden ülkeye kazandırmak istediğini vurgulayarak, Amerikan şirketlerinin yalnızca çip tasarlamakla kalmayıp bunları ABD sınırları içerisinde üretmesi gerektiğini söyledi. Sektör kaynaklarına göre iki şirket arasındaki görüşmeler yaklaşık bir yıldan uzun süredir devam ediyor.

    Son dönemde bu görüşmelerin daha resmi bir yapıya dönüştüğü öne sürülürken, Trump'ın açıklaması söz konusu iddiaların sonrasında geldi. Ancak haberin yayımlandığı sırada ne Apple ne de Intel konu hakkında resmi bir doğrulama yapmış değil. Peki Apple neden Intel'e ihtiyaç duyabilir?

    Apple, son yıllarda tüm gelişmiş işlemcilerini büyük ölçüde Tayvan merkezli TSMC'ye ürettiriyor. Ancak yapay zekâ sektöründeki hızlı büyüme nedeniyle Nvidia, AMD ve diğer teknoloji devlerinin de en gelişmiş üretim hatlarına yoğun talep göstermesi, TSMC üzerindeki baskıyı artırıyor. Bu nedenle Apple'ın üretim kapasitesini çeşitlendirmek istemesi mantıklı bir adım.

    Bu da Apple'ın yalnızca tek bir üreticiye bağımlı kalmasını önleyebilir ve şirketin uzun vadeli tedarik güvenliğini güçlendirebilir. Öte yandan bu iş birliğinin gerçekleşmesi halinde Intel, Apple için işlemci tasarlayan taraf olmayacak. Apple, kendi geliştirdiği M serisi ve diğer özel çipleri tasarlamaya devam edecek. Intel ise yalnızca sözleşmeli üretici olarak görev üstlenecek.

    ABD üretimi iPhone anlamına gelmiyor

    Trump'ın açıklamaları ABD'de üretilecek iPhone'lar anlamına gelmiyor. Uzmanlar, iPhone montaj süreçlerinin ABD'ye taşınmasının son derece karmaşık, maliyetli ve zaman alıcı bir süreç olacağını belirtiyor. Ancak anlaşmanın kapsamı, hangi çipleri kapsayacağı, hangi üretim teknolojilerinin kullanılacağı ve ne zaman hayata geçirileceği gibi kritik detaylar henüz netlik kazanmış değil.

    Şimdilik ortada yalnızca Trump'ın açıklamaları bulunuyor. Apple ve Intel'den gelecek resmi açıklamalar, söz konusu iş birliğinin gerçekten hayata geçip geçmeyeceğini ortaya koyacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk Linux akıllı gözlüğü

    H
    hasandemirrr 9 saat önce

    çok güzel

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    nexen n blue s komik şiirler egea otomatik şanzıman iphone 16 mı 17e mi opel grandland 2025 kronik sorunları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A56 5G
    Samsung Galaxy A56 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Asus 15.6 in&#231;
    Asus 15.6 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum