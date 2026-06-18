Trump duyurdu: Apple ve Intel arasında tarihi anlaşma

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Tam Boyutta Gör ABD Başkanı Donald Trump, Apple ve Intel arasında önemli bir yarı iletken anlaşmasının yapıldığını duyurdu. Trump'ın sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamaya göre Apple, gelecekte bazı çiplerinin tasarım ve üretim süreçlerinde Intel ile iş birliği yapacak.

Trump: Apple, çip üretimi için Intel ile çalışacak

Trump paylaşımında ABD'nin yarı iletken üretim kapasitesini yeniden ülkeye kazandırmak istediğini vurgulayarak, Amerikan şirketlerinin yalnızca çip tasarlamakla kalmayıp bunları ABD sınırları içerisinde üretmesi gerektiğini söyledi. Sektör kaynaklarına göre iki şirket arasındaki görüşmeler yaklaşık bir yıldan uzun süredir devam ediyor.

Son dönemde bu görüşmelerin daha resmi bir yapıya dönüştüğü öne sürülürken, Trump'ın açıklaması söz konusu iddiaların sonrasında geldi. Ancak haberin yayımlandığı sırada ne Apple ne de Intel konu hakkında resmi bir doğrulama yapmış değil. Peki Apple neden Intel'e ihtiyaç duyabilir?

Apple, son yıllarda tüm gelişmiş işlemcilerini büyük ölçüde Tayvan merkezli TSMC'ye ürettiriyor. Ancak yapay zekâ sektöründeki hızlı büyüme nedeniyle Nvidia, AMD ve diğer teknoloji devlerinin de en gelişmiş üretim hatlarına yoğun talep göstermesi, TSMC üzerindeki baskıyı artırıyor. Bu nedenle Apple'ın üretim kapasitesini çeşitlendirmek istemesi mantıklı bir adım.

Bu da Apple'ın yalnızca tek bir üreticiye bağımlı kalmasını önleyebilir ve şirketin uzun vadeli tedarik güvenliğini güçlendirebilir. Öte yandan bu iş birliğinin gerçekleşmesi halinde Intel, Apple için işlemci tasarlayan taraf olmayacak. Apple, kendi geliştirdiği M serisi ve diğer özel çipleri tasarlamaya devam edecek. Intel ise yalnızca sözleşmeli üretici olarak görev üstlenecek.

ABD üretimi iPhone anlamına gelmiyor

Trump'ın açıklamaları ABD'de üretilecek iPhone'lar anlamına gelmiyor. Uzmanlar, iPhone montaj süreçlerinin ABD'ye taşınmasının son derece karmaşık, maliyetli ve zaman alıcı bir süreç olacağını belirtiyor. Ancak anlaşmanın kapsamı, hangi çipleri kapsayacağı, hangi üretim teknolojilerinin kullanılacağı ve ne zaman hayata geçirileceği gibi kritik detaylar henüz netlik kazanmış değil.

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Şimdilik ortada yalnızca Trump'ın açıklamaları bulunuyor. Apple ve Intel'den gelecek resmi açıklamalar, söz konusu iş birliğinin gerçekten hayata geçip geçmeyeceğini ortaya koyacak.

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Trump duyurdu: Apple ve Intel arasında tarihi anlaşma

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