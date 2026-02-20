Giriş
    Trump, yıllardır gizli tutulan UFO belgelerini kamuoyuna açacak

    ABD Başkanı Donald Trump, UFO ve olası dünya dışı yaşama ilişkin yıllardır gizli tutulan devlet belgelerinin incelenip kamuoyuna açıklanması için ilgili kurumlara talimat vereceğini duyurdu.

    Trump, gizli UFO belgelerini kamuoyuna açacak Tam Boyutta Gör
    Yıllarca komplo teorilerine konu olsa da yakın bir geçmişe kadar resmi makamlar tarafından pek ele alınmayan UFO fenomeni, son yıllarda ise çok daha resmi bir düzlemde masaya yatırılmaya başlandı. Özellikle son yıllarda “UFO” yerine daha teknik bir ifade olan UAP (tanımlanamayan hava olayları) kavramının kullanılmaya başlanmasıyla birlikte mesele, popüler kültürün ötesine geçerek ulusal güvenlik ve savunma politikalarının bir parçası hâline geldi. Pentagon bünyesinde kurulan özel birimler, askeri pilotların ve sensör sistemlerinin kaydettiği UAP'leri incelemeye başladı; Hatta 2022 ve 2023’te ABD Kongresinde bu konuda oturumlar düzenlendi.

    Bu yöndeki belki de en somut adım ise bu hafta ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump, uzun süredir gizli tutulan UFO belgelerinin kamuoyuna açıklanması için talimat vereceğini duyurdu. Dün gece yaptığı açıklamada Trump, Savunma Bakanlığı başta olmak üzere ilgili federal kurumlara, “tanımlanamayan hava olayları (UAP), UFO’lar ve dünya dışı yaşamla bağlantılı tüm hükümet dosyalarının tespit edilmesi ve yayımlanması sürecinin başlatılması” yönünde talimat vereceğini belirtti.

    Bu açıklama, son yıllarda hız kazanan “şeffaflık” taleplerinin yeni bir aşamaya taşınabileceğine işaret ediyor. Özellikle savunma ve istihbarat kurumlarının elindeki radar kayıtları, uydu verileri, pilot raporları ve analiz dokümanlarının bir kısmının gizlilik derecesinin kaldırılması gündeme gelebilir.

    2026 UFO Meselesi İçin Bir Dönüm Yılı Olabilir

    ABD’de gizli belgelerin kamuya açılması süreci ise teknik olarak oldukça karmaşık işliyor. Belgeler öncelikle ilgili kurumlar tarafından inceleniyor, ulusal güvenliği tehdit edebilecek bilgiler (örneğin sensör kapasiteleri, askeri üs konumları veya istihbarat yöntemleri) ayıklanıyor ve ardından kısmi ya da tam sansürlü versiyonlar yayımlanıyor. Nitekim kısa süre önce Epstein belgelerinde de bir benzerine tanık olduk. Şimdi asıl soru bu UFO dosyalarında ne kadar bilginin sansürleneceği. Epstein dosyalarına yönelik en büyük eleştirilerden biri, paylaşılan çok fazla belgenin sansürle neredeyse tamamen kapatılması olmuştu.

    Tabii bu kararın zamanlaması da manidar. Bir yandan İran'la artan gerilim, diğer yandan Epstein dosyalarının Trump yönetimi üzerinde yarattığı politik baskı derken, konunun bir anda UFO eksenine kayması, ABD yönetiminin de işine yarayabilir. Trump'ın şimdi UFO kartını oynaması da biraz buna bağlanıyor. Ancak bir yandan Trump'ın bu açıklaması, diğer yandan Steven Spielberg'in bu yıl çıkacak yeni UFO filmi (Disclosure) derken, 2026 UFO meselesinin sıkça gündeme geleceği bir yıl olacak gibi duruyor.

    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    maligezgin 2 gün önce

    vay be gayet iyi

