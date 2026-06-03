Trump imzaladı: ABD, en yeni AI modellerine erken erişim sağlayacak

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Tam Boyutta Gör ABD Başkanı Donald Trump, yapay zeka şirketlerinin en gelişmiş modellerini kamuya açılmadan önce federal hükümetle paylaşabilmesini öngören yeni bir başkanlık kararnamesi imzaladı. Düzenleme, geçen ay gündeme gelen ve 90 günlük inceleme süresi öngören taslağın daha sınırlı bir versiyonu olarak hayata geçirildi. Yeni çerçevede hükümetin erken erişim süresi 30 gün ile sınırlandırıldı.

Bir zorunluluk getirilmedi

Beyaz Saray, uygulamanın tamamen gönüllülük esasına dayandığını ve yapay zeka modelleri için herhangi bir lisans, ön onay veya izin zorunluluğu getirmediğini vurguladı.

Öte yandan kararname, hangi yapay zeka sistemlerinin incelemeye uygun olacağını belirlemek için yeni bir değerlendirme mekanizması oluşturuyor. Bu kapsamda Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA), Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı (CISA) ile Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü'ne (NIST) gizli bir kıyaslama sistemi hazırlama görevi verildi. Söz konusu sistem, hangi modellerin "kapsam dahilindeki frontier model" olarak değerlendirileceğini belirleyecek.

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Yalnızca bu gizli eşik değerini karşılayan modeller 30 günlük inceleme sürecine tabi tutulabilecek. NSA'nın Ulusal Siber Direktörlük ve CISA ile birlikte belirleyeceği kriterleri karşılayan sistemler için geliştiriciler isterlerse federal kurumlara erken erişim sağlayabilecek. Bu erişim, modellerin diğer güvenilir iş ortaklarına sunulmasından önce gerçekleşecek.

Yapay zeka odaklı siber güvenlik merkezi kurulacak

Kararnamenin bir diğer önemli ayağını siber güvenlik oluşturuyor. Hazine Bakanlığı bünyesinde kurulacak yeni bir merkez, yapay zeka şirketleri ve kritik altyapı işletmecileriyle koordinasyon içinde çalışacak.

Merkez güvenlik açığı taramaları, doğrulama süreçleri ve güvenlik yamalarının dağıtımını koordine edecek. Kapsama kırsal bölgelerdeki hastaneler, yerel kamu hizmetleri sağlayıcıları ve topluluk bankaları gibi kritik kuruluşlar da dahil edilecek. Bunun yanında federal hibelerin bir kısmı yapay zeka tabanlı güvenlik açığı tespit teknolojileri geliştiren şirketlere yönlendirilecek.

Yapay zeka şirketi Anthropic ise kararnameyi olumlu karşıladığını açıkladı. Şirket, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda düzenlemenin ABD’nin yapay zeka alanındaki liderliğini güçlendirmek adına önemli bir adım olduğunu belirtti. Anthropic ayrıca uygulama sürecinde yönetimle birlikte çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

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Trump imzaladı: ABD, en yeni AI modellerine önceden erişecek

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