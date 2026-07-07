Trump'ın zırhlı limuzini Ankara'da görüntülendi! İşte Cadillac One'ın özellikleri

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Tam Boyutta Gör ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelmesiyle birlikte, başkanlık filosunun en dikkat çeken aracı da Türkiye'de görüntülendi. "Cadillac One" ya da daha çok bilinen adıyla "The Beast (Canavar)", Ankara'da bir akaryakıt istasyonunda yakıt alırken kameralara yansıdı.

Dünyanın en güvenli makam otomobillerinden biri olarak kabul edilen Cadillac One, yalnızca bir limuzin değil; adeta hareket halindeki bir sığınak olarak tasarlandı.

Her biri yaklaşık 1,5 milyon dolar değerinde

ABD Başkanlığı filosunda yaklaşık 12 adet Cadillac One bulunduğu ve her bir aracın maliyetinin yaklaşık 1,5 milyon dolar olduğu belirtiliyor. Araç, General Motors tarafından ABD Gizli Servisi'nin talepleri doğrultusunda özel olarak geliştiriliyor ve teknik detaylarının büyük bölümü güvenlik gerekçesiyle gizli tutuluyor.

Tam 6,8 ton ağırlığında

Cadillac One'ın en dikkat çekici özelliklerinden biri ağırlığı. Yaklaşık 6.800 kilogram ağırlığındaki araç, sıradan bir otomobilden yaklaşık altı kat daha ağır. Bu yüksek ağırlığın temel nedeni ise kullanılan çok katmanlı zırh sistemi.

Kalın zırh nedeniyle kapılar oldukça ağır ve dışarıdan bakıldığında küçük bir otomobilin kapısından çok kasa tipi zırhlı araçları andırıyor.

Kurşun ve patlamalara karşı özel koruma

Tam Boyutta Gör Cadillac One'ın gövdesi sertleştirilmiş çelik, alüminyum, titanyum ve seramik zırh katmanlarından oluşuyor. Yaklaşık 13 santimetre kalınlığındaki gövde yapısı, patlayıcılara ve ağır silahlara karşı mümkün olan en yüksek korumayı sağlamak amacıyla geliştirildi.

Kapılar ise yaklaşık 20 santimetre kalınlığında ve her birinin ağırlığının bir Boeing 757'nin kapısıyla benzer seviyede olduğu ifade ediliyor.

Camlar yalnızca sürücü tarafından açılabiliyor

Araçta kullanılan çok katmanlı kurşun geçirmez camlar dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı yüksek koruma sağlıyor. Güvenlik nedeniyle camlar yolcular tarafından açılamıyor. Sadece sürücü camı birkaç santimetre kadar aşağı indirilebiliyor. Ayrıca kapılar kapandığında araç, kimyasal saldırılara karşı da izole edilmiş bir kabin oluşturuyor.

Lastikleri patlasa bile yoluna devam ediyor

Cadillac One'da özel run-flat özellikli güçlendirilmiş lastikler kullanılıyor. Lastikler tamamen kullanılamaz hale gelse bile araç çelik jantları üzerinde belirli bir mesafe ilerlemeye devam edebiliyor. Böylece saldırı anında güvenli bölgeden uzaklaşabilmesi hedefleniyor.

Gizli savunma sistemleri bulunuyor

Kızılötesi gece görüş kameraları,

Duman ve göz yaşartıcı gaz sistemleri,

Yangın söndürme sistemi,

Oksijen desteği,

Uydu telefonu,

Pentagon ve başkan yardımcısıyla doğrudan iletişim sağlayan güvenli haberleşme sistemi

gibi birçok özel güvenlik donanımı bulunduğu belirtiliyor.

Başkanın kan grubuna uygun kan torbaları taşınıyor

Cadillac One'ın en dikkat çekici özelliklerinden biri de acil durum hazırlıkları. Araçta, olası bir saldırı veya sağlık krizine karşı ABD Başkanı'nın kan grubuyla uyumlu kan torbalarının hazır bulundurulduğu ifade ediliyor. Ayrıca aracı kullanan şoförlerin tamamı ABD Gizli Servisi tarafından özel eğitimden geçiriliyor.

Cadillac One'ın Ankara'da görüntülenmesi, NATO Zirvesi kapsamında uygulanan üst düzey güvenlik önlemlerinin en dikkat çeken detaylarından biri oldu. "The Beast" lakaplı bu özel limuzin, sahip olduğu koruma sistemleri sayesinde hâlâ dünyanın en güvenli devlet araçları arasında gösteriliyor.

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