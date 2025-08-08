Trump'ın gümrük tarifeleri otomotiv sektörüne 12 milyar dolar kaybettirdi

Trump'a göreve geldiği günden beri adeta bir silah gibi kullandığı gümrük tariflerinin en büyük kaybedenlerinden biri otomotiv sektörü oldu. The Wall Street Journal tarafından paylaşılan bilgilere göre, gümrük tarifelerinin otomotiv sektöründe sebep olduğu kayıp 12 milyar dolara ulaştı.
Trump'ın Gümrük Tarifeleri En Çok Toyota'yı Yaraladı
Otomobil üreticileri ABD'deki ek vergilerin sebep olduğu maliyet artışını kompanse etmek için fiyatları arttırmış ve üretimi olabildiğince ABD'ye kaydırmış olsa da bu durum kayda değer kayıplarının önüne geçmeyi yetmedi. Nitekim Toyota ve Volkswagen gibi markalar bu süreçte büyük yara aldı. The Wall Street Journal'ın aktardığı verilere göre Toyota'nın tarifelere bağlı kaybı 3.06 milyar dolara ulaşmış durumda. İkinci sırada yer alan Volkswagen'ın kaybı ise 1.6 milyar dolar.
Toyota bu kaybı göğüsleyecek kapasiteye sahip olsa Mazda ve Subaru gibi daha ufak çaplı Japon markaları aynı lükse sahip olmayabilir. Nitekim,Trump Japonya'ya uyguladığı %15 ek gümrük vergisini kaldırmadığı takdirde, bu markaların çok daha ciddi problemlerle karşılaşabileceği belirtiliyor.
Trump gümrük tarifeleriyle Amerikan ekonomisini güçlendirmeyi hedefliyor ama kısa vadede Amerikalı şirketler de bu tarifelerden yara alıyor. Nitekim ABD'nin en büyük otomobil üreticilerinden olan General Motors'un da tarifeler yüzünden 1.1 milyar dolar kaybettiği görülüyor.