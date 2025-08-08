Trump'ın gümrük tarifeleri otomotiv sektörüne 12 milyar dolar kaybettirdi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Bu hafta başında The New York Times tarafından paylaşılan veriler, Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesinin elektrikli otomobil üreticilerine ne kadar büyük zarar verdiğini gözler önüne serdi. Ne var ki Trump'ın politikaları sadece elektrikli otomobil üreticilerini vurmadı. Trump dönemi genel olarak tüm otomotiv sektörünü aşağı çekti. Bunun başlıca sebebi ise çok tartışılan gümrük tarifeleri.

Trump'a göreve geldiği günden beri adeta bir silah gibi kullandığı gümrük tariflerinin en büyük kaybedenlerinden biri otomotiv sektörü oldu. The Wall Street Journal tarafından paylaşılan bilgilere göre, gümrük tarifelerinin otomotiv sektöründe sebep olduğu kayıp 12 milyar dolara ulaştı.

Trump'ın Gümrük Tarifeleri En Çok Toyota'yı Yaraladı

Otomobil üreticileri ABD'deki ek vergilerin sebep olduğu maliyet artışını kompanse etmek için fiyatları arttırmış ve üretimi olabildiğince ABD'ye kaydırmış olsa da bu durum kayda değer kayıplarının önüne geçmeyi yetmedi. Nitekim Toyota ve Volkswagen gibi markalar bu süreçte büyük yara aldı. The Wall Street Journal'ın aktardığı verilere göre Toyota'nın tarifelere bağlı kaybı 3.06 milyar dolara ulaşmış durumda. İkinci sırada yer alan Volkswagen'ın kaybı ise 1.6 milyar dolar.

Tam Boyutta Gör Görece bütçe dostu modeller sunarak ABD pazarında önemli bir paya ulaşan Toyota, bu pazar payını koruyabilmek için tarifeleri otomobil fiyatlarına pek yansıtmamaya çalıştı. Pek çok şirket otomobil fiyatlarına zam yaparken, Toyota kayda değer zamlar yapmadı. Ama bu da şirkete 3 milyar dolarlık bir kayıp olarak döndü. Toyota ABD pazarındaki payını korudu korumasına (şirketin ABD'deki satışları %6 arttı) ama bunun şirkete maliyeti ağır oldu. Şirketin net kârı yüzde 40 düşmüş durumda.

Toyota bu kaybı göğüsleyecek kapasiteye sahip olsa Mazda ve Subaru gibi daha ufak çaplı Japon markaları aynı lükse sahip olmayabilir. Nitekim,Trump Japonya'ya uyguladığı %15 ek gümrük vergisini kaldırmadığı takdirde, bu markaların çok daha ciddi problemlerle karşılaşabileceği belirtiliyor.

Trump gümrük tarifeleriyle Amerikan ekonomisini güçlendirmeyi hedefliyor ama kısa vadede Amerikalı şirketler de bu tarifelerden yara alıyor. Nitekim ABD'nin en büyük otomobil üreticilerinden olan General Motors'un da tarifeler yüzünden 1.1 milyar dolar kaybettiği görülüyor.

