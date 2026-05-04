Trump’ın %25 vergi tehdidi sonrası Almanya’dan “yüksek maliyet” alarmı

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği’nden ithal edilen otomobil ve kamyonlara uygulanan gümrük vergisinin %25’e yükseltileceğini açıkladı. Mevcut anlaşmada %15 seviyesinde olan verginin artırılması, ABD ile Avrupa Birliği arasındaki ticaret gerilimini yeniden alevlendirdi.

Trump, kararın gerekçesi olarak Avrupa’nın ticaret anlaşmasına tam olarak uymadığını gösterdi. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada AB’nin yükümlülüklerini yerine getirmediğini savunan Trump, yeni tarifelerin yürürlüğe gireceğini duyurdu. ABD Başkanı ayrıca, Avrupa merkezli üreticilerin vergiden kaçınmak için üretimlerini ABD’ye kaydırmak zorunda kalacağını söyledi.

Almanya uyardı: "Çok büyük maliyet"

Tam Boyutta Gör Avrupa Komisyonu ise Trump’ın iddialarını reddetti. Brüksel yönetimi, anlaşmaya uyulduğunu belirterek Washington’ın tek taraflı adım atması halinde karşılık verileceğinin sinyalini verdi. Avrupa’daki bazı ekonomi çevreleri de daha sert bir duruş çağrısı yaparak misilleme tarifelerinin gündeme gelebileceğini ifade etti. Almanya'nın otomotiv sektörü lobi grubu VDA ise bu kararın büyük bir ek maliyet yaratacağını söyleyerek tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulundu.

Kararın piyasalara etkisi de hızlı oldu. ABD’de işlem gören büyük otomotiv şirketlerinin hisselerinde düşüş yaşandı. Uzmanlara göre yeni vergi kararı, hem üretim maliyetlerini artırabilir hem de küresel tedarik zincirinde yeni kırılmalara yol açabilir.

Üretim baskısı artıyor

Trump yönetimi, bu adımla Avrupalı üreticileri ABD’de daha fazla yatırım yapmaya zorlamayı hedefliyor. Nitekim bazı markalar halihazırda ABD’de üretimlerini genişletme planları yapıyor. Ancak sektör temsilcileri, belirsizlikler nedeniyle büyük ölçekli kararların ertelendiğini belirtiyor.

Küresel gerilim büyüyor

Söz konusu karar, sadece ticari değil siyasi gerilimin de bir parçası olarak görülüyor. ABD ile Avrupa arasında son dönemde artan anlaşmazlıklar, otomotiv sektörü üzerinden yeni bir cepheye taşınmış durumda. Yeni tarifelerin yürürlüğe girmesiyle birlikte, küresel otomotiv pazarında fiyatlar, yatırımlar ve üretim stratejileri yeniden şekillenebilir.

