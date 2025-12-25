Giriş
    Trump istedi, Türkiye’de Dijital Hizmet Vergisine indirim geldi

    Donald Trump'ın Dijital Hizmet Vergisi uygulayan ülkeleri ek vergi ile tehdit etmesinin ardından Türkiye'de Dijital Hizmet Vergisinde indirime gidiliyor. Yeni oranlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Trump istedi, Türkiye’de Dijital Hizmet Vergisine indirim geldi Tam Boyutta Gör
    Türkiye’den gelir elde eden Apple, Google, Meta, Microsoft ve TikTok gibi teknoloji devlerinden alınan Dijital Hizmet Vergisinde indirime gidildi. Bugüne kadar bu şirketlerin Türkiye’de dijital hizmetlerden elde ettiği hasılatın yüzde 7,5’i oranında Dijital Hizmet Vergisi alınırken 1 Ocak 2026 itibarıyla bu oran yüzde 5’e, 1 Ocak 2027’den itibaren ise yüzde 2,5’e indirilecek.

    Türkiye’de 2020 yılında yürürlüğe giren Dijital Hizmet Vergisine ABD büyük tepki göstermişti. ABD, Türkiye’ye misilleme olarak bazı ek gümrük vergileri uygulamakla tehdit etti. ABD’nin tepkisine rağmen Dijital Hizmet Vergisi alınıyordu.

    ABD Başkanı Donald Trump, ikinci kez göreve gelişinin ardından birçok ülkede uygulanan Dijital Hizmet Vergisi'nin kaldırılması çağrısı yaptı ve “Vergiyi kaldırmazsanız, yüksek gümrük vergileri ve teknoloji ihracatına kısıtlama gelir" dedi. Trump’ın bu çağrısıyla birlikte Türkiye’de Dijital Hizmet Vergisi’nde kademeli olarak indirime gidiliyor.

    Kimlerden Dijital Hizmet Vergisi alınıyor?

    Dijital ortamda üretilen sesli, görsel ve dijital içeriklerden Türkiye'de yıllık 20 milyon TL veya dünya genelinde 750 milyon Euro’dan fazla gelir elde eden şirketlerden alınıyor. Google, Facebook, Apple gibi teknoloji devleri; Netflix, HBO Max, Spotify gibi dijital platformlar ve Steam, Epic Games gibi dijital oyun mağazaları Dijital Hizmet Vergisi ödüyor. 

    2024'te 20 milyar TL vergi geliri elde edildi

    Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre 2024 yılında 20 milyar 986 milyon TL Dijital Hizmet Vergisi elde edildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, yerli teknoloji şirketlerinin global devlerle rekabet edebilmesi için şirketlerden alınan Dijital Hizmet Vergisi’nin oranın ise yüzde 12,5’e yükseltilmesi için TBMM’ye kanun teklifi sunmuştu. Bu teklif kabul görmezken, tam tersi şekilde indirim geldi.

    Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Dijital Hizmet Vergisi, 1 Ocak 2026’dan itibaren yüzde 5, 1 Ocak 2027’den itibaren yüzde 2,5 olarak uygulanacak.

