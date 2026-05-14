Trump Mobile T1 nihayete piyasaya çıkıyor: İşte özellikleri

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Trump ailesinin mobil girişimi Trump Mobile, geçtiğimiz yıl tanıttığı T1 Phone modelinin bu hafta ön sipariş veren kullanıcılara gönderilmeye başlanacağını açıkladı. Şirketin CEO’su Pat O’Brien, yaptığı açıklamada üretim kaynaklı gecikmeler yaşandığını doğruladı.

O’Brien, gecikmelere değdiğini savunarak cihazın “harika bir ürün” olduğunu söyledi. Şirket, ön sipariş veren tüm müşterilerin telefonlarına önümüzdeki birkaç hafta içinde ulaşacağını belirtiyor. T1 Phone şu anda kampanyalı olarak 499 dolar fiyat etiketiyle listeleniyor.

Cihazın piyasaya çıkış süreci oldukça tartışmalı geçti. T1 Phone’un ilk tanıtımında kullanılan bazı görsellerin aslında Samsung Galaxy S25 Ultra render’ları olduğunun ortaya çıkması büyük tepki çekmişti. Ayrıca cihaz başlangıçta “ABD’de üretildi” olarak lanse edilirken, daha sonra şirket söylemini “Amerikan gururuyla tasarlanmış” şeklinde değiştirdi.

Tam Boyutta Gör Trump Mobile cephesi, ilk T1 Phone modellerinin ABD’de monte edildiğini ve ilerleyen süreçte cihazlarda çoğunlukla ABD üretimi bileşenler kullanılacağını söylüyor. Ancak ekran, kamera sensörü ve işlemci gibi kritik parçaların büyük bölümü hala Asya merkezli tedarik zincirlerinden geliyor.

Trump Mobile T1 özellikleri

6.78 inç 120Hz OLED ekran

5.000mAh batarya

30W kablolu hızlı şarj

İsmi açıklanmayan Snapdragon işlemci

50 MP ana kamera

50 MP 2x telefoto kamera

8 MP ultra geniş açı kamera

50 MP selfie kamerası

Cihazın gerçekten özgün bir model mi olduğu yoksa Çinli bir üreticinin yeniden markalanmış telefonu mu olduğu ise henüz netleşmiş değil.

