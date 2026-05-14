Trump Mobile T1 nihayete piyasaya çıkıyor: İşte özellikleri

O’Brien, gecikmelere değdiğini savunarak cihazın “harika bir ürün” olduğunu söyledi. Şirket, ön sipariş veren tüm müşterilerin telefonlarına önümüzdeki birkaç hafta içinde ulaşacağını belirtiyor. T1 Phone şu anda kampanyalı olarak 499 dolar fiyat etiketiyle listeleniyor.
Cihazın piyasaya çıkış süreci oldukça tartışmalı geçti. T1 Phone’un ilk tanıtımında kullanılan bazı görsellerin aslında Samsung Galaxy S25 Ultra render’ları olduğunun ortaya çıkması büyük tepki çekmişti. Ayrıca cihaz başlangıçta “ABD’de üretildi” olarak lanse edilirken, daha sonra şirket söylemini “Amerikan gururuyla tasarlanmış” şeklinde değiştirdi.
Trump Mobile T1 özellikleri
- 6.78 inç 120Hz OLED ekran
- 5.000mAh batarya
- 30W kablolu hızlı şarj
- İsmi açıklanmayan Snapdragon işlemci
- 50 MP ana kamera
- 50 MP 2x telefoto kamera
- 8 MP ultra geniş açı kamera
- 50 MP selfie kamerası
Cihazın gerçekten özgün bir model mi olduğu yoksa Çinli bir üreticinin yeniden markalanmış telefonu mu olduğu ise henüz netleşmiş değil.Kaynakça https://www.androidauthority.com/trump-phone-shipping-this-week-3666555/ https://www.usatoday.com/story/tech/2026/05/12/trump-mobile-t1-phone-shipping/90046321007/
titanfall gerçek oluyor desenize
Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.