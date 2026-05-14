Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Trump Mobile T1 nihayete piyasaya çıkıyor: İşte özellikleri

    Trump ailesinin mobil girişimi Trump Mobile, geçtiğimiz yıl tanıttığı T1 Phone modelinin bu hafta kullanıcılara gönderilmeye başlanacağını açıkladı. Peki cihazın fiyatı ve özellikleri neler?

    Trump Mobile T1 nihayete piyasaya çıkıyor: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Trump ailesinin mobil girişimi Trump Mobile, geçtiğimiz yıl tanıttığı T1 Phone modelinin bu hafta ön sipariş veren kullanıcılara gönderilmeye başlanacağını açıkladı. Şirketin CEO’su Pat O’Brien, yaptığı açıklamada üretim kaynaklı gecikmeler yaşandığını doğruladı.

    O’Brien, gecikmelere değdiğini savunarak cihazın “harika bir ürün” olduğunu söyledi. Şirket, ön sipariş veren tüm müşterilerin telefonlarına önümüzdeki birkaç hafta içinde ulaşacağını belirtiyor. T1 Phone şu anda kampanyalı olarak 499 dolar fiyat etiketiyle listeleniyor.

    Cihazın piyasaya çıkış süreci oldukça tartışmalı geçti. T1 Phone’un ilk tanıtımında kullanılan bazı görsellerin aslında Samsung Galaxy S25 Ultra render’ları olduğunun ortaya çıkması büyük tepki çekmişti. Ayrıca cihaz başlangıçta “ABD’de üretildi” olarak lanse edilirken, daha sonra şirket söylemini “Amerikan gururuyla tasarlanmış” şeklinde değiştirdi.

    Trump Mobile T1 nihayete piyasaya çıkıyor: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Trump Mobile cephesi, ilk T1 Phone modellerinin ABD’de monte edildiğini ve ilerleyen süreçte cihazlarda çoğunlukla ABD üretimi bileşenler kullanılacağını söylüyor. Ancak ekran, kamera sensörü ve işlemci gibi kritik parçaların büyük bölümü hala Asya merkezli tedarik zincirlerinden geliyor.

    Trump Mobile T1 özellikleri

    • 6.78 inç 120Hz OLED ekran
    • 5.000mAh batarya
    • 30W kablolu hızlı şarj
    • İsmi açıklanmayan Snapdragon işlemci
    • 50 MP ana kamera
    • 50 MP 2x telefoto kamera
    • 8 MP ultra geniş açı kamera
    • 50 MP selfie kamerası

    Cihazın gerçekten özgün bir model mi olduğu yoksa Çinli bir üreticinin yeniden markalanmış telefonu mu olduğu ise henüz netleşmiş değil.

    Kaynakça https://www.androidauthority.com/trump-phone-shipping-this-week-3666555/ https://www.usatoday.com/story/tech/2026/05/12/trump-mobile-t1-phone-shipping/90046321007/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    M0meNtS 1 saat önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 1 saat önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bluetooth olmayan tv ye bluetooth özelliği kazandırmak 1.3 multijet mi 1.5 dci mi damat halayı sözleri kaymakam nasıl olunur antibiyotik hap suda eritilip içilir mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    O1 Neo
    O1 Neo
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum