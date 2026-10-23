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    Trump: Musk, Ukrayna’nın Starlink erişimini yeniden sağladı

    Trump, Ukrayna’nın Starlink erişiminin yeniden sağlandığını açıkladı. ABD Başkanı’nın Elon Musk’tan kısıtlamaları kaldırmasını istediği öne sürülürken sistemin tamamen normale dönmediği bildirildi.

    Trump: Musk, Ukrayna’nın Starlink erişimini yeniden sağladı Tam Boyutta Gör

    ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk’ın Ukrayna’nın Starlink uydu interneti hizmetine erişimini yeniden sağladığını söyledi. The Wall Street Journal’ın haberine göre Trump, Ukrayna’nın sistemdeki hız kısıtlamalarının kaldırılması için Musk ile iletişime geçti. Bilindiği üzere Ukrayna, Starlink’in askeri sürümü Starshield’ı kullanıyor.

    Trump, perşembe günü gazetecilerin Elon Musk ile görüşüp görüşmediğine ilişkin sorusuna, “Arayıp aramadığım ya da başka birinin arayıp aramadığı konusunda yorum yapmak istemiyorum. Sonuçta erişimi yeniden sağladı” yanıtını verdi. ABD Başkanı, konuyla ilgili başka ayrıntı paylaşmadı.

    WSJ ise Trump’ın aynı gün Musk’ı arayarak Ukrayna’nın Starlink kullanımına yönelik kısıtlamaları kaldırmasını istediğini bildirdi. Gazetenin ABD’li ve Ukraynalı yetkililere dayandırdığı habere göre, görüşmenin ardından Starlink sistemi daha normal çalışmaya başladı. Ancak bazı Ukraynalı yetkililer, hizmetin henüz tamamen eski haline dönmediğini, buna karşın hızların önceki kısıtlama dönemine kıyasla yükseldiğini belirtti.

    Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise perşembe günü yaptığı açıklamada, ülkedeki Starlink sistemlerinin bağlantı hızlarının henüz eski seviyesine dönmediğini söyledi. Zelenskiy, önümüzdeki günlerde ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmeyi umduğunu da ifade etti.

    Geçtiğimiz hafta Ukrayna, belirli bir hızı aşan araçların Starlink uydularından hizmet alamadığını söylemişti. Elon Musk ise "bu konuda karar orduya ve başkana ait" diyerek topu Trump'a atmıştı. Trump ve Rubio ise Starlink erişimine ilişkin kararların Beyaz Saray’a değil, hizmetin sahibi SpaceX’e ve Elon Musk’a ait olduğunu söylemişti.

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    emrahmt 1 saat önce

    tuhaf

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