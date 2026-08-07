Trump sınıfı savaş gemileri ABD'ye 275 milyar dolara mal olabilir

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Tam Boyutta Gör ABD Donanması'nın geliştirmeyi planladığı nükleer güçle çalışan Trump sınıfı güdümlü füze savaş gemileri (BBG(X)) için hazırlanan yeni maliyet analizi projenin büyüklüğünü gözler önüne serdi. ABD Kongre Bütçe Ofisi'nin (CBO) yayımladığı rapora göre 15 gemiden oluşması planlanan Trump sınıfı filonun toplam maliyetinin yaklaşık 275 milyar dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Trump yönetimi, Aralık ayında yeni nesil büyük su üstü muharip platformu programını duyurmuş ve bu platformları Trump sınıfı güdümlü füze savaş gemisi olarak adlandırmıştı. Rapora göre ilk geminin maliyeti 23,4 milyar dolar seviyesinde olacak. Sonraki 14 geminin her birinin yaklaşık 18 milyar dolara inşa edilmesi öngörülüyor.

ABD Donanması’nın en önemli nükleer güçle çalışan uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford’un maliyeti yaklaşık 13,3 milyar dolardı.

Dünyanın en büyük ve en ağır savaş gemilerinden biri olacak

Raporda yer alan bilgilere göre 35 bin ton deplasmana sahip nükleer savaş gemisi, hayata geçirilmesi halinde ABD Donanması'nın şimdiye kadar ürettiği en ağır silahlı su üstü muharibi olacak.

Tam Boyutta Gör Geminin silah sistemleri arasında hava savunma füzeleri, kara hedeflerine yönelik saldırı füzeleri, gemisavar füzeler, hipersonik füzeler, nükleer seyir füzeleri, yüksek güçlü lazer sistemleri ve elektromanyetik raylı top (railgun) bulunacak.

CBO, geminin belirtilen özelliklerle inşa edilmesi durumunda dünyanın en büyük muharip platformu olacağını ve ABD'nin II. Dünya Savaşı'ndan bu yana geliştirdiği en büyük savaş platformu unvanını taşıyacağını belirtiyor. Rapora göre Trump sınıfı savaş gemisi, Arleigh Burke sınıfı destroyerlerden 3,5 kat, Zumwalt sınıfı destroyerlerden ise iki kattan daha büyük olacak. Trump sınıfı gemilerinin boyunun ise 260-270 metre olması bekleniyor.

Üretim planı tersaneleri zorlayabilir

Tam Boyutta Gör ABD Donanması'nın planına göre 2028-2056 yılları arasında toplam 15 Trump sınıfı savaş gemisi inşa edilecek. Bu hedefe ulaşılabilmesi için yaklaşık iki yılda bir yeni bir savaş gemisinin üretime alınması, aynı zamanda da yılda iki adet DDG-51 Arleigh Burke sınıfı destroyerin inşasının sürdürülmesi gerekecek.

CBO, bu üretim temposunun ABD gemi inşa sanayisi açısından önemli bir yük oluşturabileceğine dikkat çekiyor. Rapora göre 2058 yılına kadar inşa edilmesi gereken büyük su üstü savaş gemilerinin toplam tonajının yüzde 60 artması gerekecek.

Raporda, ABD'nin mevcut gemi inşa performansına ilişkin daha önce yayımlanan değerlendirmelere de yer verildi. Mart ayında yayımlanan rapora göre yaklaşık yirmi yıllık süreçte planlanan sayıda geminin üretilemediği, teslim edilen bazı yeni gemilerin beklenen performansı gösteremediği ve teslimatların üç yıla kadar gecikebildiği belirtilmişti.

Raporda, Trump sınıfı savaş gemilerinin ilk yatırım maliyetinin son derece yüksek olmasına rağmen nükleer tahrik sistemi sayesinde uzun vadede yakıt ihtiyacının ortadan kalkmasının işletme giderlerini azaltabileceği belirtiliyor. Ancak bu tasarrufun ne kadar olabileceğine ilişkin herhangi bir maliyet hesabına yer verilmedi.

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Trump sınıfı savaş gemileri ABD'ye 275 milyar dolara mal olabilir

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