Trump'tan elektrikli otomobil kullanıcılarına olay sözler: "Hastalıkları var"

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör ABD Başkanı Donald Trump, 5 Ağustos'ta Las Vegas'taki Red Rock kompleksinde yaptığı konuşmada elektrikli araç kullanıcılarının yaşadığı menzil kaygısını hedef aldı. Trump, şarj istasyonu bulamama ve yolda kalma endişesi yaşayan sürücülerle alay ederek, bu kişilerin "bir hastalığı olduğunu" öne sürdü ve onları "deli" olarak nitelendirdi.

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Trump, yaptığı konuşmada elektrikli araç kullanıcılarının yaşadığı menzil kaygısıyla alay ederek "Bataryaları henüz dörtte üç doluyken bile bunu düşünmeye başlıyorlar. Biraz azalınca, 'nereye gideceğim?' diye düşünüyorlar. Otoyolda ilerlerken bir şarj istasyonu tabelası görüyorlar; ok sağ tarafı gösteriyor ve istasyonun 89 mil (143 km) uzakta olduğu yazıyor. "Bu insanlar deli".

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"Yine de Elon'u seviyoruz..."

Trump'ın alay konusu ettiği bu durum literatürde "menzil kaygısı" (range anxiety) olarak biliniyor. Bu kavram, özellikle uzun yolculuklarda veya şarj altyapısının yetersiz olduğu bölgelerde, bataryanın bitmesi ya da şarj istasyonu bulunamaması endişesini ifade ediyor.

Konuşmasında otomotiv sektörünün elektrikli araçlara geçişine de değinen Trump, kendi yönetiminin "elektrikli araç zorunluluğunu" sonlandırdığını yineledi. Bu kararından Tesla CEO'su Elon Musk'ın pek memnun olmadığını belirten Trump, "Elon bu kararıma pek bayılmadı ama bunu yapmak zorundaydım. Bu konuda fazla konuşmak istemiyorum. Yine de Elon'u seviyoruz" dedi.

Öte yandan ABD'de vatandaşları doğrudan elektrikli araç almaya zorlayan yasal bir düzenleme bulunmuyor. Trump'ın "zorunluluk" olarak nitelendirdiği politikalar, düşük ve sıfır emisyonlu araçların yaygınlaşmasını amaçlayan çevre standartları ile çeşitli teşvik programlarından oluşuyordu.

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