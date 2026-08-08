Trump'tan elektrikli otomobil kullanıcılarına olay sözler: "Hastalıkları var"

Trump, yaptığı konuşmada elektrikli araç kullanıcılarının yaşadığı menzil kaygısıyla alay ederek "Bataryaları henüz dörtte üç doluyken bile bunu düşünmeye başlıyorlar. Biraz azalınca, 'nereye gideceğim?' diye düşünüyorlar. Otoyolda ilerlerken bir şarj istasyonu tabelası görüyorlar; ok sağ tarafı gösteriyor ve istasyonun 89 mil (143 km) uzakta olduğu yazıyor. "Bu insanlar deli".
"Yine de Elon'u seviyoruz..."
Trump'ın alay konusu ettiği bu durum literatürde "menzil kaygısı" (range anxiety) olarak biliniyor. Bu kavram, özellikle uzun yolculuklarda veya şarj altyapısının yetersiz olduğu bölgelerde, bataryanın bitmesi ya da şarj istasyonu bulunamaması endişesini ifade ediyor.
Konuşmasında otomotiv sektörünün elektrikli araçlara geçişine de değinen Trump, kendi yönetiminin "elektrikli araç zorunluluğunu" sonlandırdığını yineledi. Bu kararından Tesla CEO'su Elon Musk'ın pek memnun olmadığını belirten Trump, "Elon bu kararıma pek bayılmadı ama bunu yapmak zorundaydım. Bu konuda fazla konuşmak istemiyorum. Yine de Elon'u seviyoruz" dedi.
Öte yandan ABD'de vatandaşları doğrudan elektrikli araç almaya zorlayan yasal bir düzenleme bulunmuyor. Trump'ın "zorunluluk" olarak nitelendirdiği politikalar, düşük ve sıfır emisyonlu araçların yaygınlaşmasını amaçlayan çevre standartları ile çeşitli teşvik programlarından oluşuyordu.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: