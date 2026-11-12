"Bir efsanenin yerini başka bir efsane almalı": Trump’tan Nvidia’ya CEO önerisi

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Oynat Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın istifasının ardından Donald Trump şaşırtıcı bir öneride bulundu. Trump, Huang'ın yerine Apple'ın eski lideri Tim Cook'un geçmesi gerektiğini belirterek "Bir efsanenin yerini başka bir efsane almalı" dedi. Skandalların ardından görevi bırakan Huang'ın yerine geçici olarak Colette Kress getirildi. Apple tarafı ve Tim Cook ise yapılan bu açıklamaya henüz yanıt vermedi. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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ABD Başkanı Donald Trump, Nvidia CEO'luğundan ayrılan Jensen Huang'ın yerine Apple'ın eski CEO'su Tim Cook'un geçmesi gerektiğini söyledi. Trump, Cook'u teknoloji dünyasının efsane isimlerinden biri olarak nitelendirerek "Bir efsanenin yerini başka bir efsane almalı" ifadesini kullandı.

Trump, perşembe günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Huang'ın Nvidia'daki performansını övdü. Huang'ın görevinden ayrılmasının ardından şirketin başına geçebilecek tek ismin Tim Cook olduğunu savunan Trump, "Nvidia CEO'su Jensen Huang harika bir iş çıkardı. Ancak onun yerini alabilecek tek bir kişi var: Apple'dan Tim Cook. Bir efsanenin yerini başka bir efsane almalı!" dedi.

Nvidia'da geçici CEO Colette Kress oldu

Jensen Huang'ın CEO'luk görevinden ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmesinin ardından şirketin yönetim kurulu, Nvidia Mali İşler Direktörü (CFO) Colette Kress’i geçici CEO olarak atadı. Bu süreçte yönetim kurulu hem şirket içi hem de şirket dışı kalıcı CEO adaylarını değerlendirecek.

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Şirket içinde öne çıkan isimlerden birisi de CUDA’nın mimarı Ian Buck. Hiper Ölçekli ve Yüksek Performanslı Bilgi İşlem Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü görevini yürütüyor.

Trump'ın önerdiği Tim Cook ise Apple CEO'luğundan 15 yıllık görev süresinin ardından eylül ayında ayrılmıştı. Cook, halen şirketin yönetim kurulu başkanı olarak görev yapıyor. Apple ve Cook, Trump'ın açıklamalarına ilişkin henüz bir yanıt vermedi.

Jensen Huang neden istifa etti?

Jensen Huang'ın Nvidia'dan ayrılmasının arkasında, Çinli iş insanı Alice Huang ile yaşadığı ilişki bulunuyor. ABD istihbarat kurumları, Singapur merkezli Megaspeed şirketinde çalışan Alice Huang'ın Çin adına bilgi topladığından şüpheleniyordu. Şirketin Nvidia çiplerini Çin'e yönlendirmiş olabileceği iddiaları da ABD yönetiminin dikkatini çekmişti.

The New York Times gazetesinin 29 Ekim'de yayımladığı haberle Jensen Huang ile Alice Huang arasındaki ilişki gündeme geldi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Mayıs 2026'da bu konudaki istihbarat bilgilerini Trump'a aktardığı da ortaya çıktı. Huang, 8 Kasım'da Nvidia çalışanlarına gönderdiği mesajda eşine sadık kalmadığını kabul ederek özür diledi. Bunun üzerine Nvidia yönetimi bağımsız bir soruşturma başlattı.

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Tartışmalar, 11 Kasım'da The New York Times tarafından yayımlanan ve Huang'ın Nvidia Sağlık Hizmetlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kimberly Powell ile de ilişki yaşadığını öne süren haberle daha da büyüdü. Doğrudan Huang'a bağlı çalışan Powell ve Nvidia, iddiaları doğrulamadı. Bu haberlerin ardından yönetim kurulu toplandı ve bugün Jensen Huang’un görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

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Trump'tan Nvidia'nın yeni CEO'su için sürpriz öneri: Tim Cook

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