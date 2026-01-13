Trump'tan yapay zeka devlerine rest: 'Elektriği siz karşılayın'

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Yapay zeka yatırımlarının hızla artmasıyla birlikte veri merkezlerinin enerji tüketimi ABD'de yeni bir tartışma başlığı haline geldi. ABD Başkanı Donald Trump ise, yaptığı son açıklamada bu yükün tüketicilere değil, veri merkezlerini inşa eden büyük teknoloji şirketlerine ait olması gerektiğini söylüyor.

Trump'tan yapay zeka devlerine rest

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Amerikalıların yapay zeka veri merkezleri nedeniyle daha yüksek elektrik faturaları ödemesini istemediğini belirtti. Trump, bu nedenle Microsoft başta olmak üzere büyük teknoloji şirketleriyle görüştüklerini ve şirketlerin "kendi paylarına düşeni ödemesi" gerektiğini duyurdu. Trump'a göre bu yönde ilk somut adımların bu hafta içinde atılması planlanıyor.

Aktarıldığı kadarıyla ABD'de elektrik fiyatları son yıllarda enflasyonun üzerinde artış gösteriyor. Özellikle büyük veri merkezi yatırımlarının bulunduğu bölgelerde, enerji altyapısının genişletilmesi fiyatları yukarı çekiyor. Senato'ya gönderilen raporlarda, bazı bölgelerdeki elektrik fiyatlarının son beş yılda yüzde 200'ün üzerinde arttığına işaret edildi.

Şu an için Microsoft cephesinden konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmiş değil. Ancak şirketin Başkanı ve Başkan Yardımcısı Brad Smith'in, Washington'da düzenlenecek bir etkinlikte yapay zeka altyapısı ve enerji maliyetlerine dair değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. Microsoft, etkinlik duyurusunda yapay zekayla şekillenen yeni dönemde, kritik altyapı yatırımlarına vurgu yapmıştı.

Kaçıranlar için daha önce Microsoft, Caledonia'da planlanan bir veri merkezi projesini, yerel itirazların ardından iptal etmişti. Yalnızca geçen yıl ABD genelinde en az 25 veri merkezi projesinin benzer gerekçelerle rafa kaldırıldığı belirtiliyor. Özellikle enerji fiyatları üzerindeki baskı, teknoloji devleri ile yasal düzenlemeleri karşı karşıya getirebilir.

