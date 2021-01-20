Trump; Uber-Waymo davasının kilit ismi Levandowski’den özür diledi

2017-2018 yılları içerisinde Google iştiraki Waymo’nun ticari sırlarını çaldığı gerekçesiyle Uber ile olan davası büyük gündem olmuştu. Uber’in 245 milyon dolar değerinde hissesini Waymo’ya devrettiği davanın kilit ismi Anthony Levandowski ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Waymo-Uber davasında neler olmuştu?

Waymo'nun iddiasına göre daha önce Waymo'da çalışan Anthony Levandowski, Waymo'dan ayrılmadan önce şirkete ait ticari sırları çalmış ve otonom tır geliştirme şirketi Otto'yu kurmuştu.

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Daha sonra Otto'nun Uber tarafından satın alınmasıyla birlikte Waymo'ya ait ticari sırlar Uber'in eline geçmişti. Bir yıl boyunca pek çok Uber çalışanının görevden alınmasına neden olan ve şirketin itibarını bir hayli zedeleyen dava uzlaşı ile sona ermişti.

Gelen bilgilere göre Donald Trump yayınladığı özür açıklaması ile Levandowski’yi temize çıkarmış oldu. 33 farklı suçlamadan yargılanan Levandowski sadece bir tanesinden suçlu bulunmuş ve 18 ay hapis cezası almıştı ancak pandemi nedeniyle cezası ertelenmişti. Ayrıca Google’a da 179 milyon dolar tazminat ödemesine karar verilmişti.

Özür açıklamasında Levandowski’nin ülkenin gelişmesi ve kamu iyiliği için çalışan önemli mühendislerden birisi olduğu ifade edildi. James Ramsey, Peter Thiel, Miles Ehrlich, Amy Craig, Michael Ovitz, Palmer Luckey gibi pek çok girişimci de özür mektubuna destek verdi.

https://www.engadget.com/anthony-levandowski-uber-pardon-063551985.html

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