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    Trump, yapay zeka için yeni bir güç kuruyor: AI Force geliyor

    Trump, yapay zeka sektörünü desteklemek için Space Force (ABD Uzay Kuvvetleri) benzeri bir AI Force (Yapay Zeka Gücü) kuracağını yüksek IQ'lu bir AI Çarı atayacağını açıkladı.

    Trump, yapay zeka için yeni bir güç kuruyor: AI Force geliyor Tam Boyutta Gör

    ABD Başkanı Donald Trump, yapay zeka sektörüne yönelik eleştirilerin arttığı bir dönemde Space Force (ABD Uzay Kuvvetleri) benzeri bir AI Force (Yapay Zeka Gücü) oluşturacağını ve yapay zeka çarı atayacağını açıkladı. Trump ayrıca yapay zeka kavramının adını değiştirmek için üç farklı seçenek içeren bir anket başlattı.

    Trump'tan yapay zeka sektörüne destek mesajı

    Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, yapay zeka sektörünün gelişimini engellemeye yönelik girişimlere karşı çıkacağını belirtti. ABD Başkanı, "radikal solun" yapay zekayı yok etme veya ciddi biçimde sınırlandırma çağrılarına sessiz kalmayacağını savundu.

    Trump, ABD'nin yapay zeka yarışında Çin ve diğer ülkelerin önünde olduğunu ve bu konumunu korumaya kararlı olduğunu söyledi. Yapay zekanın yeni bir sanayi devrimi veya internet çağı kadar önemli olduğunu belirten Trump, teknolojinin ABD ekonomisinin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYİH) yüzde 25'i büyüklüğünde bir ekonomik etki oluşturabileceğini öne sürdü.

    AI Force kurulacak

    Trump, yapay zeka için yeni bir güç kuruyor: AI Force geliyor Tam Boyutta Gör
    Trump, ilk başkanlık döneminde kurduğu ABD Uzay Kuvvetleri'ne (Space Force) benzer bir yapay zeka gücü oluşturacağını duyurdu. Ancak yeni oluşumun görev tanımı, bütçesi, kurumsal bağlılığı ve çalışma takvimi hakkında ayrıntılı bilgi paylaşmadı.

    2019 yılında kurulan ABD Uzay Kuvvetleri, ABD'nin uzaydaki çıkarlarını korumakla görevli bir silahlı kuvvetler birimi olarak faaliyet gösteriyor. Kurumun sorumlulukları arasında uzay operasyonları, fırlatma faaliyetleri ve uzay tabanlı tehditlere karşı savunma hazırlıkları bulunuyor.

    Trump yönetiminin yapay zekayı ABD ordusunun çeşitli birimlerinde yaygınlaştırma çabaları göz önüne alındığında yeni birim, askeri yapay zeka uygulamalarını kapsayacaktır.

    Trump aynı zamanda yapay zeka teknolojisinde dünyanın daima ilk sırasında kalmak için "Yüksek IQ sahibi bir yapay zeka çarı" atayacağını duyurdu.

    Trump, yapay zeka kavramının adını değiştirmek istiyor

    Trump, AI Force duyurusunun yanı sıra yapay zeka teriminin değiştirilmesi için Truth Social üzerinden bir anket başlattı. ABD Başkanı, "artificial intelligence" ifadesinin yapay zekanın kapasitesini yeterince yansıtmadığını düşünenlerin bulunduğunu belirtti.

    Ankette Superior Intelligence (Üstün Zeka), Extreme Intelligence (Aşırı Zeka) ve Supreme Intelligence (Süper Zeka) seçenekleri sunuldu. Trump, bu kavramlardan hangisinin kullanılması gerektiği konusunda kullanıcıların görüşünü istedi.

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