TSMC, 1,4 nm çiplerin pilot üretimine başladı: Hedef 2028

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Tam Boyutta Gör Taivanlı çip üreticisi TSMC'nin yeni nesil 1,4 nm üretim teknolojisi için pilot üretime başladığı öne sürüldü. A14 olarak adlandırılan süreç, 2 nm teknolojisine kıyasla performans ve enerji verimliliğinde önemli iyileştirmeler sunarken seri üretimin 2028'de başlaması planlanıyor.

İlk testler başladı

Tayvan basınında yer alan habere göre TSMC, 1,4 nm üretim sürecini Tayvan'daki Hsinchu Bilim Parkı ve Orta Tayvan Bilim Parkı'nda bulunan Fab 25 tesisinde pilot üretim aşamasına taşıdı. Bu aşamada üretim ekipmanları ve fabrika altyapısı test ediliyor. Elde edilen sonuçlara göre üretim hatlarının daha geniş ölçekte kullanılmasına yönelik hazırlıklar yapılacak.

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TSMC'nin A14 teknolojisi, mevcut 2 nm üretim süreci N2'ye kıyasla performans ve güç tüketiminde önemli iyileştirmeler sunacak. Şirketin paylaştığı verilere göre yeni üretim süreci, aynı güç tüketimi seviyesinde yüzde 10 ila 15 arasında daha yüksek performans sağlayabilecek.

Benzer performans seviyelerinde çalışıldığında ise güç tüketiminin yüzde 25 ila 30 oranında azaltılması hedefleniyor. Bu kazanımlar, özellikle yüksek işlem gücü gerektiren yapay zeka hızlandırıcıları ve mobil işlemciler açısından önem taşıyor.

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TSMC, A14 sürecinin üretim verimliliğinin de planlanandan daha hızlı ilerlediğini belirtiyor. Şirketin resmi açıklamalarına göre verimlilik çalışmaları takvimin önünde ilerlerken hacimli üretimin 2028'de başlaması öngörülüyor.

TSMC'nin yol haritasında A14'ün ardından A13 üretim teknolojisi yer alıyor. Şirket, A13 ile birlikte çiplerin toplam kalıp alanını yüzde 6 oranında azaltmayı hedefliyor. Bu sayede aynı işlevleri sunan çiplerin daha küçük alanlarda üretilmesi mümkün olacak. A13'ün tasarım kuralları A14 ile uyumlu olacak şekilde geliştiriliyor. Böylece TSMC, mevcut A14 üretim hatlarını yeni teknolojiye daha kolay uyarlayabilecek ve üretim altyapısındaki değişiklikleri sınırlayabilecek. Şirketin planlarına göre A13 teknolojisinin hacimli üretimi 2029 yılında başlayacak.

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TSMC, 1,4 nm çiplerin pilot üretimine başladı: Hedef 2028

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