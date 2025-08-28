TSMC, 1.4nm üretim tesisi için planlarını hızlandırıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Dünyanın önde gelen yarı iletken üreticisi TSMC, 2nm üretim sürecinin kitle üretimine 2025’in dördüncü çeyreğinde başlamayı planlarken, bir sonraki nesil 1.4nm (A14/Angstrom) teknolojisi için yeni bir tesis kurma çalışmalarını hızlandırıyor. Şirketin, orijinal takvimden önce Ekim ayında inşaat çalışmalarına başlamayı planladığı ve ilk yatırımın yaklaşık 49 milyar dolar seviyesine ulaşabileceği belirtiliyor.

TSMC şimdiden geleceğe hazırlanıyor

Tam Boyutta Gör Yeni tesis, “Fab 25” olarak adlandırılacak ve dört üretim fabrikasına ev sahipliği yapacak. Haberlere göre TSMC, tedarikçilerini de şimdiden bilgilendirerek gerekli ekipmanları zamanında temin etmeyi hedefliyor. Tayvan’ın Taichung şehrinde kurulacak olan tesiste ilk deneme üretiminin 2027 sonunda yapılması bekleniyor.

Planlanan takvime göre TSMC, tam ölçekli üretimi 2028’in ikinci yarısında başlatabilir. 1.4nm teknolojisi, performansta yüzde 15 artış sağlarken aynı zamanda enerji tüketiminde yüzde 30 tasarruf sunacak. Kalan üç fabrika da 1.4nm wafer (yonga plakası) üretimine odaklanacak. Şirketin, daha ileri bir teknoloji olan 1nm litografi üzerinde de çalıştığı belirtiliyor.

Müşteriler için 1.4nm süreci oldukça maliyetli olacak. 2nm node için wafer başına 30.000 dolar fiyat verilirken, A14 wafer’lar için tahmini maliyet 45.000 dolara kadar çıkacak.

