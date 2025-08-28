TSMC, 1.4nm üretim tesisi için planlarını hızlandırıyor

Planlanan takvime göre TSMC, tam ölçekli üretimi 2028’in ikinci yarısında başlatabilir. 1.4nm teknolojisi, performansta yüzde 15 artış sağlarken aynı zamanda enerji tüketiminde yüzde 30 tasarruf sunacak. Kalan üç fabrika da 1.4nm wafer (yonga plakası) üretimine odaklanacak. Şirketin, daha ileri bir teknoloji olan 1nm litografi üzerinde de çalıştığı belirtiliyor.
Müşteriler için 1.4nm süreci oldukça maliyetli olacak. 2nm node için wafer başına 30.000 dolar fiyat verilirken, A14 wafer’lar için tahmini maliyet 45.000 dolara kadar çıkacak.