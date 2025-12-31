Giriş
    TSMC, beklenenden yüksek verim nedeniyle 1.4nm tesislerinin inşaatını hızlandırıyor

    Çip üretim devi TSMC’nin 1.4nm üretim tesisi için inşaat çalışmalarını hızlandırdığı belirtiliyor. Şirketin en ileri üretim teknolojisini 2027 yılında devreye alması bekleniyor.

    TSMC, 1.4nm üretim tesislerinin inşaatını hızlandırıyor Tam Boyutta Gör
    TSMC, geçtiğimiz gün 2nm sürecinin seri üretime girdiğini duyurdu. Şirket, daha önce de bildirildiği üzere yoğun talep nedeniyle ciddi bir wafer arzı sıkışıklığı yaşıyor. Bu nedenle Tayvanlı yarı iletken devi, müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına üç yeni fabrika inşa etmeyi planlıyor.

    2027 yılında devreye girmesi bekleniyor

    Bu sorunu yönetmeye çalışırken TSMC’nin aynı zamanda 1.4nm üretim tesisi için inşaat çalışmalarını hızlandırdığı ve yeni nesil litografi teknolojisinde daha yüksek verim oranlarına ulaştığı bildiriliyor. Şirketin en ileri üretim teknolojisini 2027 yılında devreye alması bekleniyor.

    Merkezi Tayvan Bilim Parkı’nda yer alacak 1.4nm fabrikasının temel çalışmaları Kasım ayının başlarında başladı. Yeni tesisin, dört üretim binası ve ofislerden oluşması planlanıyor. Dört ayrı 1.4nm fabrikasının inşası için gereken başlangıç yatırım tutarının 49 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Tesisler tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde ve 2028’de seri üretim başladığında, TSMC’nin yalnızca ilk yıl içinde bu dört lokasyondan yaklaşık 16 milyar dolarlık ek gelir elde edeceği öngörülüyor. Ayrıca proje kapsamında 8.000 ila 10.000 arasında yeni istihdam yaratılması bekleniyor.

    Yeni tesisin hangi müşteriler tarafından kullanılacağına dair henüz net bir bilgi bulunmuyor. Ancak Apple’ın, A20 ve A20 Pro yongaları için TSMC’nin ilk 2nm üretim kapasitesinin yarısından fazlasını ayırttığı göz önüne alındığında, şirketin 1.4nm teknolojisine de öncelikli erişim talep etmesi muhtemel görünüyor. Bununla birlikte, 1.4nm düğümüne geçilmeden önce TSMC’nin 1.6nm sürecinin üretimini artırması bekleniyor.

    Mevcut verim oranlarına dair kesin rakamlar paylaşılmasa da, 1.4nm üretiminin henüz çok erken aşamalarında olduğu için bu oranın yüzde 20’nin üzerinde olmadığı tahmin ediliyor. 

