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TSMC, 20 yıl sonra ilk defa bu çeyrekte zarar açıklayabilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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TSMC, 20 yıl sonra ilk defa bu çeyrekte zarar açıklayabilir
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Son çeyrek raporlarını arka arkaya açıklayan ve mali tablolarına rekor kayıp yazan endüstri devi firmaların 2009 öngörüleri de belirmeye başladı. Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde gelirlerinde %90'a varan düşüş yaşayan ve bu yılın ilk çeyreğinde 21 yıl aradan sonra ilk defa zarar edebileceğini öngören ve yeniden yapılan planını gündeme alarak hem bazı tesislerini kapatacağını hem de 5000 çalışanının işine son vereceğini açıklayan Intel'den sonra yarıiletken endüstrinde geçtiğimiz yılın parlayan isimlerinden biri olarak öne çıkan TSMC'nin ilk çeyrek tahminleri de detaylandı.

Son çeyrekte konsolide satışları %30+ oranında düşen firmanın bu yılın ilk çeyreğinde 20 yıl aradan sonra ilk defa zarar açıklayabileceği belirtiliyor. Global ekonomik krizin yarattığı daralmayla birlikte düşen satışlar çerçevesinde bu çeyrekte, 2008'in son dönemine göre %45.8-50.4 seviyesinde düşüş bekleyen firma, brüt kâr marjının %1-5 oranında olacağını, işletmen kârının ise eksiye düşeceğini tahmin ediyor.

Öte yandan piyasa araştırmacıları da TSMC'nin ilk çeyrekte %35'lik satış kaybı yaşayacağını tahmin ediyor. Ayrıca sermaye giderlerinde %50'ye varan kesinti yapması öngörülen firmanın tüm bu gelişmelere rağmen araştırma-geliştirme çalışmalarına yatırım yapmaya devam edeceği ve ilgili bütçenin %60-70'lik kısmını 40/45nm üretim teknolojisine geçiş süreci için değerlendireceği ifade ediliyor.


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fatihcanery 10 yıl
sanki herkez iyide , eskiden olsa ekonomik paket acıklanırdı önlem alınırdı , hollanda 2. ekonomik paket acıkladı yürürlüğe dahi soktu daha bizimkiler hamdolsun kriz yok dedi kaldı
İyi güzel diyorsunda sadece paket çıkardı oda boş olurdu.eğri oturup doğru konuşalım yani.o zamanlarıda gördük.herkese iyide demedim ben oluyor işte,kim ister işsiz kalmayı çok üzücü.ALLAH yardımcıları olsun hepsinin
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gordon01 10 yıl
Bari 40nm'lik GPU'ları geciktirmeyin
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max975 10 yıl
kriz fena[>:]
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fatihcanery 10 yıl
vay be ,bu krizde türkiye ne yapsın .ESKİDEN olsa heralde türkiye yıkılırdı bu krizde tamamen
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cavador 10 yıl

Orjinalden alıntı: fatihcanery

vay be ,bu krizde türkiye ne yapsın .ESKİDEN olsa heralde türkiye yıkılırdı bu krizde tamamen




sanki herkez iyide , eskiden olsa ekonomik paket acıklanırdı önlem alınırdı , hollanda 2. ekonomik paket acıkladı yürürlüğe dahi soktu daha bizimkiler hamdolsun kriz yok dedi kaldı
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iscanthere 10 yıl
haber için teşekkürler her ne kadar bilgi iyi şeyler uyandırmasa da insanda.
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eric13 10 yıl
sonyde 3 milyar dolarlık zarar açıklamya hazırlanıyor
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