TSMC, 20 yıl sonra ilk defa bu çeyrekte zarar açıklayabilir

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Son çeyrek raporlarını arka arkaya açıklayan ve mali tablolarına rekor kayıp yazan endüstri devi firmaların 2009 öngörüleri de belirmeye başladı. Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde gelirlerinde %90'a varan düşüş yaşayan ve bu yılın ilk çeyreğinde 21 yıl aradan sonra ilk defa zarar edebileceğini öngören ve yeniden yapılan planını gündeme alarak hem bazı tesislerini kapatacağını hem de 5000 çalışanının işine son vereceğini açıklayan Intel'den sonra yarıiletken endüstrinde geçtiğimiz yılın parlayan isimlerinden biri olarak öne çıkan TSMC'nin ilk çeyrek tahminleri de detaylandı.

Son çeyrekte konsolide satışları %30+ oranında düşen firmanın bu yılın ilk çeyreğinde 20 yıl aradan sonra ilk defa zarar açıklayabileceği belirtiliyor. Global ekonomik krizin yarattığı daralmayla birlikte düşen satışlar çerçevesinde bu çeyrekte, 2008'in son dönemine göre %45.8-50.4 seviyesinde düşüş bekleyen firma, brüt kâr marjının %1-5 oranında olacağını, işletmen kârının ise eksiye düşeceğini tahmin ediyor.

Öte yandan piyasa araştırmacıları da TSMC'nin ilk çeyrekte %35'lik satış kaybı yaşayacağını tahmin ediyor. Ayrıca sermaye giderlerinde %50'ye varan kesinti yapması öngörülen firmanın tüm bu gelişmelere rağmen araştırma-geliştirme çalışmalarına yatırım yapmaya devam edeceği ve ilgili bütçenin %60-70'lik kısmını 40/45nm üretim teknolojisine geçiş süreci için değerlendireceği ifade ediliyor.