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TSMC 2010 yılında 28nm üretim teknolojisine geçiş yapmayı planlıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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TSMC 2010 yılında 28nm üretim teknolojisine geçiş yapmayı planlıyor
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Yeni nesil üretim teknolojilerine geçiş konusunda "ilk" olma yarışı, 2010 yılında yarıiletken firmaları arasındaki tansiyonu yükseltebilir. Sene sonuna doğru 32nm üretim teknolojisine geçiş yapmaya hazırlanan Intel, 2022 yılına kadar uzanan teknoloji öngörüsü ile yeni nesil teknolojilere adaptasyon konusundaki iddiasını bir kez daha gözler önüne serirken geçtiğimiz ay Fab2 adını taşıyan New York'taki bölgenin en büyük yarıiletken üretim tesisinin temellerini atan AMD kökenli GlobalFoundries firmasınında özellikle GPU üretimi konusunda pazar lideri olmayı hedeflediği biliniyor.

Yarıiletken dünyasında son dönemin parlayan yıldızlarından birisi olan ve başta AMD-ATi ile Nvidia olmak üzere irili ufaklı 200'e yakın firma adına hacimli üretim gerçekleştiren TSMC de yeni nesil üreteim süreçlerine adaptasyon konusunda çalışmalarına devam ediyor. 40nm üretim teknolojisi için yaşadığı verimlilik problemlerini aşmaya başlayan TSMC yaptığı açıklama ile önümüzdeki yıl içerisinde 28nm üretim teknolojisine geçiş yapmayı planladığını duyurdu. Açıklanan bilgilere göre firma, yeni yıl ile birlikte pilot üretime başlayacak ve 3. çeyrek 2010'da yüksek performans yongaları için 28nm High-K metal kapı teknolojisi ile hacimli üretime başlayacak.


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alito 10 yıl
bende logosuna hastayım bunların. o ne muhteşem bir logodur aman allahııııım :DDD
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sertacaygun 10 yıl
Intel de '11'de geçecekti galiba.
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scutaro 10 yıl
sertacaygun

Intel de '11'de geçecekti galiba.

O kadar kolay değil Intel'in üretme süreci önce 32nm sonra sırasıyla 22nm,16nm,11nm olarak gerçekleşicek en erken 2015'de 11nm'ye geçmeyi planlıyor.
donanimhaber.com/...
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pelum 10 yıl
Tayvan yarıiletken fabrikası
fason çalışan bir fabrika ne istersen onu yapıyorlar.Bütün elektronik firmalarıyla bağlantıları var.örneğin AMD yeni bir yarıiletken için tesis kurmak yerine bu şirkete fason yaptırıyor.
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MÇKR_06 10 yıl


pelum

Tayvan yarıiletken fabrikası
fason çalışan bir fabrika ne istersen onu yapıyorlar.Bütün elektronik firmalarıyla bağlantıları var.örneğin AMD yeni bir yarıiletken için tesis kurmak yerine bu şirkete fason yaptırıyor.

sağ ol dostum
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alia58 10 yıl
40nm de halen verimlilik sorunları devam ederken 28nm ye nasıl geçicek çok merak ediyorum. Bence bu biraz zor olur...
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MÇKR_06 10 yıl
ya bu tsmc kimin ?


intelle falan bi bağlantısı var mıdır ki

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