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    TSMC, rekor çeyrek rakamları açıkladı: 15'ten fazla yeni fabrika yolda

    TSMC, 2025'in ikinci çeyreğine ilişkin finansal verilerini açıkladı. Şimdiye kadarki en başarılı çeyrek sonuçlarını açıklayan şirket, artan talebe yetişmek için 15'ten fazla fabrika ediyor.

    TSMC, 2025'in ilk çeyreğinde rekor gelir elde etti Tam Boyutta Gör
    Tayvanlı çip devi TSMC, 2025'in ikinci çeyreğine ilişkin finansal verilerini açıkladı. Şimdiye kadarki en başarılı çeyrek sonuçlarını açıklayan şirket, geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre gelirlerini %38,6 arttırarak 30,07 milyar dolar gelir elde ettiğini duyurdu. Şirketin net kârı ise yıllık bazda %60,7 artarak 12,83 milyar dolara yükseldi.
    TSMC, 2025'in ilk çeyreğinde rekor gelir elde etti Tam Boyutta Gör
    7nm ve daha gelişmiş üretim süreçleri, şirketin gelirlerinin büyük kısmını oluşturdu. 3nm sınıfı çipler gelirlerin %24’ünü sağlarken, 5nm süreci %36 ve 7nm süreci ise %14’lük payı oluşturdu. Bu gelişmiş süreçlerin toplamı, plaka (wafer) gelirlerinin %74’ünü oluşturdu. Kullanım alanlarına bakıldığında ise yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) %60 ile başı çekerken, akıllı telefonlar %27, otomotiv ve nesnelerin interneti (IoT) ise %5'er paya sahip oldu.

    TSMC, 2025'in ilk çeyreğinde rekor gelir elde etti Tam Boyutta Gör

    Yüksek performanslı işlemcilere talep artıyor

    TSMC’nin HPC kategorisi oldukça geniş kapsamlı olup, düşük seviye dizüstü işlemcilerden oyun konsolu yongalarına ve yapay zeka için geliştirilen büyük ölçekli işlemcilere kadar birçok ürünü içeriyor. Şirket bu çeyrekte özellikle yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem müşterilerinden gelen yoğun talebin, elde edilen başarılı sonuçlarda kilit rol oynadığını vurguladı.

    Yapay zekaya yönelik işlemciler giderek daha büyük hale geliyor ve bu da üretim için çok daha fazla silikon anlamına geliyor. Örneğin Nvidia'nın 2027’de piyasaya süreceği Rubin Ultra hızlandırıcıları, dört adet maskeye sığacak büyüklükte çiplet içerecek ve bu da TSMC’nin silikon talebini en az iki katına çıkaracak.

    Halihazırda 5nm (N5) ve 3nm (N3) üretim teknolojilerine olan talep o kadar yüksek ki, TSMC bu talebi zor karşılıyor. AMD ve Nvidia’nın çoğu AI GPU’su halen 4nm sınıfı süreçlerle (N5P, 4N, 4NP) üretiliyor. Yalnızca AMD’nin Instinct 355X modeli TSMC’nin 3nm teknolojisini kullanıyor. Bu nedenle, TSMC'nin üretim kapasitesini artırma planı şaşırtıcı değil.

    15'ten fazla yeni fabrika yolda

    TSMC, önümüzdeki birkaç yıl içinde yalnızca Tayvan’da 11 yeni çip fabrikası ve 4 ileri paketleme tesisi kurmayı planlıyor. Japonya, Almanya ve ABD’deki mevcut ve planlanan tesisler de hesaba katıldığında, şirketin toplamda 15'ten fazla yeni fabrika açması bekleniyor. Bu, sektör tarihinde görülmemiş bir genişleme programı olarak öne çıkıyor.

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