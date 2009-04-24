TSMC, 22nm üretim teknolojisine 2011 yılında geçmeyi planlıyor

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Aralarında AMD-ATi ve Nvidia gibi endüstri devi isimlerin de yer aldığı pek çok yarıiletken firması adına hacimli üretim yapan Tayvan merkezli döküm firması TSMC, yeni nesil üretim teknolojilerine yönelik yol haritasını açıkladı. Firma belirlediği strateji çerçevesinde 2010 yılında 32nm üretim teknolojisine, 2011 yılında 32nm altı üretim teknolojilerine geçiş yapmayı planlıyor.

Planlanan takvime göre 2011 yılının üçüncü çeyreği ile birlikte 22nm üretim teknolojisini devreye sokmayı planlayan TSMC, yeni nesil üretim teknolojilerine geçiş çalışmaları doğrultusunda araştırma-geliştirmek ve tasarım servislerindeki insan gücünü sırasıyla %30 ve %15 arttırmayı da planlıyor. Bu arada TSMC'nin 22nm ve daha gelişmiş üretim süreçleri için çoklu e-beam teknolojisinin geliştirme çalışmalarına da başladı.