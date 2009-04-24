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TSMC, 22nm üretim teknolojisine 2011 yılında geçmeyi planlıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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TSMC, 22nm üretim teknolojisine 2011 yılında geçmeyi planlıyor
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Aralarında AMD-ATi ve Nvidia gibi endüstri devi isimlerin de yer aldığı pek çok yarıiletken firması adına hacimli üretim yapan Tayvan merkezli döküm firması TSMC, yeni nesil üretim teknolojilerine yönelik yol haritasını açıkladı. Firma belirlediği strateji çerçevesinde 2010 yılında 32nm üretim teknolojisine, 2011 yılında 32nm altı üretim teknolojilerine geçiş yapmayı planlıyor.

Planlanan takvime göre 2011 yılının üçüncü çeyreği ile birlikte 22nm üretim teknolojisini devreye sokmayı planlayan TSMC, yeni nesil üretim teknolojilerine geçiş çalışmaları doğrultusunda araştırma-geliştirmek ve tasarım servislerindeki insan gücünü sırasıyla %30 ve %15 arttırmayı da planlıyor. Bu arada TSMC'nin 22nm ve daha gelişmiş üretim süreçleri için çoklu e-beam teknolojisinin geliştirme çalışmalarına da başladı.


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sertacaygun 10 yıl
O zaman geldiğinde üreticiye binen yük azalır, daha ucuz kartlar alabilirz.
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Knisath 10 yıl
é ların çapı ne zaman ki nm yollarına sığmayacak büyüklükte olacak o zaman nm sonlanacak sanırım.
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gordon01 10 yıl
sindire sindire küçültüyorlar :)
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Drogo 10 yıl
yuh artık yakında mkroskopla bile görülemeyecek bunlar
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toysoLdier(V) 10 yıl
22nm teknolojisinden ileri gidilemeyecek gibi gözüküyor. 2012 de kopması beklenen güneş fırtınasıyla yeniden 90nm teknolojisine falan döneceğiz herhalde
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
nm devrinin bittiğini göreeğiz.. küçülme devam edecek durmiyacak o kesin
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max975 10 yıl
22nm ve daha sonra 11nm geliyor herhalde..
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Lacano 10 yıl
elektirksel sinyaller nereye kadar.... ????? artık bu işlemci üreticilerinin ışın denen şeyi yeniden keşfetmeleri lazım şu anda ışık FiberOptik kablolarda kullnılıyor ve ulaşılabilen hızlar ortada Quick net ile 100 MB bağlantı sunuluyor v.S galiba IBM bunun için bir sunum yapmıştı yanlış hatırlamıyorsam ......
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MaxZone 10 yıl
Daha nereye kadar küçülecek merak ediyorum. Bir zamanlar 22 nm son nokta deniyordu. Teknik olarak altı mümkün değil ifadeleri vardı.
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Resident 10 yıl
Graphene olduğu sürece daha inebiliyor. Silikon kullanılmak zorunda değil. Bir graphene transistör 12 atom uzunluğunda olabiliyor. Şuanda IBM 26 ghz de çalışan transistörleri üretti graphene ile.
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