TSMC'nin 2nm sürecinde ilk müşteriler belli oldu: Intel listede yok

Tam Boyutta Gör TSMC'nin 2 nm N2 üretim süreci için ilk müşteri listesi netleşti. TrendForce'un paylaştığı bilgilere göre Apple, AMD, Nvidia ve MediaTek, Tayvanlı çip devinin yeni nesil teknolojisini ilk kullanan firmalar arasında olacak. Liste dışında kalan en önemli isim ise Intel oldu. Peki bu ne anlama geliyor? İşte detaylar...

TSMC 2nm sürecinde ilk müşteriler belli oldu

TrendForce'un paylaştığı bilgilere göre Apple, TSMC 2 nm sürecinin en büyük müşterisi konumunda. Şirket, 2026'da seri üretime geçmesi planlanan A20 işlemcilerini iPhone 18 serisinde kullanacak. Aynı dönemde Mac'ler için M6 serisi yongalar ve Vision Pro R2 adlı artırılmış gerçeklik cihazı çipi de N2 süreciyle üretilecek.

AMD tarafında ise Zen 6 mimarili EPYC "Venice" işlemcilerin CCD (CPU Core Die) tasarımı N2 süreciyle hayat bulacak. Zen 6 CCD tasarımı Nisan 2025'te tape-out aşamasını tamamladı ve 2026'da seri üretime geçmesi planlanıyor. Öte yandan MediaTek'in yeni amiral gemisi Dimensity 9600 serisi de kısa süre önce tape-out aşamasını geçti ve 2026 sonlarına doğru üretime girecek.

Tam Boyutta Gör Nvidia içinse süreç daha kritik. Şirket, Rubin mimarisinin ardından gelecek olan Feynman GPU serisini TSMC’nin 2 nm sınıfı sürecine hazırlıyor. TrendForce, Feynman mimarisinde N2 sürecinin kullanılacağını belirtse de, Commercial Times'ın aktardığı bilgilere göre Nvidia daha gelişmiş A16 sürecine de yönelebilir. A16, 1,6 nm yani 16 angström sınıfında olacak ve arka güç dağıtımı (backside power delivery) teknolojisini destekleyecek. Bu da yapay zeka GPU'ları için güç verimliliği ve performans artışı anlamına geliyor.

Listenin en dikkat çeken eksiği ise Intel oldu. Şirket, hâlihazırda hem istemci hem de sunucu işlemcilerinde TSMC'nin 3 nm N3B sürecini kullanıyor. Ancak gelecekte kendi üretim teknolojilerine güveniyor. Intel, 18A sürecinde RibbonFET ve PowerVia teknolojilerini devreye alacak, ardından ise 14A ile daha ileri bir üretim hedefleyecek. Bu nedenle TSMC'nin 2 nm sınıfında yer almıyor.

Bu arada, TSMC'nin 2 nm üretimi 2026'nın ikinci yarısında yüksek hacimli üretime girecek. Bu süreç, Apple'dan MediaTek'e, AMD'den Nvidia'ya kadar pek çok devin yeni nesil ürünlerinde temel rol oynayacak.

