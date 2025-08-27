TSMC, 2nm üretimde son aşamaya geçiyor: Kapasitenin yarısı Apple'a ait

2nm hattının yarısı Apple'a ait
TSMC'nin hedefi, 2026'da aylık üretimi 100 bin wafer'a çıkarmak. Daha uzun vadede ise Arizona'daki tesisin devreye girmesiyle birlikte 2028'de toplam kapasitenin 200 bin wafer'a ulaşması planlanıyor. Ancak fiyatlar üreticiler açısından hala ciddi bir sorun. 2nm wafer başına maliyetin 30 bin dolara çıkması, firmaları bu yükü ürünlerine yansıtmak zorunda bırakabilir.
Mevcut durumda Apple ve Qualcomm, TSMC'nin en büyük müşterileri konumunda. Buna ek olarak AMD, MediaTek ve Broadcom gibi şirketlerin de sırada olduğu belirtiliyor. Öte yandan MediaTek'in, rakiplerine avantaj sağlamak için 2nm tasarımlarını yılın son çeyreğinde tape-out aşamasına taşımayı planladığı da söylentiler arasında.
Bu arada TSMC, bu geçiş sürecinde verimlilik oranlarını da artırmayı başardı. Yılın başında başlayan deneme üretimlerinde %60 seviyesinde olan üretim verimliliğinin, yeni tesislerin devreye girmesiyle daha yukarıya çıktığı söyleniyor. Buna göre Baoshan ve Kaohsiung'daki fabrikalar 2nm üretimde başlıca merkez olurken, 3nm ve 4nm hatları ise 2026 boyunca tam kapasite çalışmaya devam edecek.
Aslına bakacak olursak TSMC'nin 2nm sürecine hızlı geçişi sektörde büyük bir kapasite artışı sağlayacak ancak yüksek maliyetler üreticilerin fiyat politikalarını doğrudan etkileyecek. Özellikle Apple gibi erken rezervasyon yapan firmalar avantajlı görünse de, diğer üreticilerin rekabet gücü fiyat baskısı nedeniyle zorlanabilir.