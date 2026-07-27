TSMC 2nm üretiminde eşiği geçti: 3nm'yi geride bırakabilir

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Tam Boyutta Gör TSMC, yakın tarihte paylaşılan fiyat artışlarına ek olarak 2nm üretim sürecine geçişte önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Tayvan'daki üretim tesislerinden biri, aylık 20 bin wafer üretim kapasitesine ulaşırken, şirket yeni nesil çipler için artan talebi karşılamaya hazırlanıyor.

2nm üretimi hız kazanıyor

Economic Daily News'in paylaştığı bilgilere göre TSMC'nin Tayvan'da bulunan beş üretim tesisi tamamen 2nm üretimine odaklanmış durumda. Bu tesislerden Fab 20, aylık 20 bin wafer üretim seviyesine ulaşarak şirket için önemli bir eşiği geride bıraktı. Henüz hiçbir müşteri 2nm üretim süreciyle geliştirilen çiplerini piyasaya sürmemiş olmasına rağmen, TSMC'nin 2026 üçüncü çeyrek gelirlerinin yüzde 3'ü şimdiden bu üretim teknolojisinden geldi.

Şirket daha önce yaptığı finansal açıklamada, 2nm üretim sürecinin 3nm'ye kıyasla dört kat daha fazla tasarım onayı (tape-out) aldığını duyurmuştu. Bu durum, yeni üretim teknolojisine yönelik talebin beklenenden çok daha güçlü olduğunu gösteriyor.

İlk 2nm çipler Apple ve Google'dan geliyor

TSMC'nin ilk 2nm müşterileri arasında Apple ve Google'ın yer alması bekleniyor. Google'ın ağustos ayında tanıtılması beklenen Pixel 11 serisinde Tensor G6 işlemcisine yer vereceği, Apple'ın ise eylül ayında tanıtacağı iPhone 18 Pro modellerinde A20 Pro yongasının kullanılması bekleniyor. Buna karşın asıl talep yapay zeka tarafında oluşacak.

AMD, Agentic AI odaklı MI455X hızlandırıcısında TSMC'nin 2nm üretim teknolojisini kullanacağını doğrularken, Nvidia'nın Rubin mimarisinin de aynı üretim sürecinden yararlanması bekleniyor.

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TSMC'nin 3nm üretim hattı aylık yaklaşık 175 bin wafer kapasitesiyle halen şirketin en yoğun kullanılan üretim süreci konumunda bulunuyor. Ancak yapay zeka odaklı yeni nesil işlemcilerin devreye girmesiyle birlikte 2nm üretimine olan talebin hızla artması ve zamanla 3nm seviyesini yakalayarak geçmesi bekleniyor.

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TSMC 2nm üretiminde eşiği geçti: 3nm'yi geride bırakabilir

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