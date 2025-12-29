TSMC, 3 nm ve daha gelişmiş çip üretiminde 4 yıllık zam dönemine giriyor

TSMC fiyatları artırıyor
Yeni fiyatlandırmanın 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor. Analistler, yılın başında uygulanacak bu artışın genellikle zayıf geçen ilk çeyrek performansını destekleyebileceğini ve TSMC gelirlerini yukarı yönlü tutabileceğini değerlendiriyor. Öte yandan pazardaki hiçbir büyük oyuncu bu artışlara ciddi bir itiraz hazırlığında değil. Zira hiç kimse yeni süreçlerde geride kalma riskini almak istemiyor.
Daha önce TSMC'nin 2024 yılında toplam gelirinin yüzde 24'ünü oluşturan en büyük müşterisi olduğu söylenen Apple'ın, A20 ve A20 Pro gibi yonga setleri için ilk 2 nm kapasitesinin yarısından fazlasını güvence altına aldığı bildirildi. Haliyle Qualcomm ve MediaTek gibi rakiplerinin ya kırıntılarla yetinmek ya da daha gelişmiş 2 nm 'N2P' sürecine geçmek zorunda kaldığı belirtiliyor. TSMC, 2 nm üretimine odaklanan üç tesis inşa ederek bu yoğun talebe karşı koymaya çalışıyor olsa da bu tesislerde üretimin hız kazanması biraz zaman alacak.
