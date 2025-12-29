TSMC, 3 nm ve daha gelişmiş çip üretiminde 4 yıllık zam dönemine giriyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Yapay zeka uygulamalarına yönelik talebin hız kesmeden artması yarı iletken üretiminde en ileri süreçleri kullanan dökümhaneler üzerindeki baskıyı artırmaya devam ediyor. Sektör kaynaklarına göre TSMC, 3 nanometre ve 2nm gibi daha gelişmiş üretim süreçlerinde kapasite sıkışıklığının sürmesi nedeniyle 2026-2029 dönemini kapsayan dört yıllık fiyat artışı planını müşterileriyle paylaşmış durumda.

TSMC fiyatları artırıyor

Yeni fiyatlandırmanın 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor. Analistler, yılın başında uygulanacak bu artışın genellikle zayıf geçen ilk çeyrek performansını destekleyebileceğini ve TSMC gelirlerini yukarı yönlü tutabileceğini değerlendiriyor. Öte yandan pazardaki hiçbir büyük oyuncu bu artışlara ciddi bir itiraz hazırlığında değil. Zira hiç kimse yeni süreçlerde geride kalma riskini almak istemiyor.

Tam Boyutta Gör 2026 yılı için öngörülen artışın tek haneli oranlarında olacağı ifade ediliyor. Bu artış, yüksek üretim maliyetleri ve sınırlı kapasiteyle gerekçelendiriliyor. Ancak her müşterinin aynı oranda artışla karşılaşmayacağı, sipariş hacmi ve ticari önceliklere göre farklı fiyatlandırmalar uygulanabileceği de vurgulanıyor. Araştırma şirketleri ve analistler, 2026’daki artış oranının süreçlere bağlı olarak yüzde 3 ile yüzde 10 arasında değişebileceğini öngörüyor.

Daha önce TSMC'nin 2024 yılında toplam gelirinin yüzde 24'ünü oluşturan en büyük müşterisi olduğu söylenen Apple'ın, A20 ve A20 Pro gibi yonga setleri için ilk 2 nm kapasitesinin yarısından fazlasını güvence altına aldığı bildirildi. Haliyle Qualcomm ve MediaTek gibi rakiplerinin ya kırıntılarla yetinmek ya da daha gelişmiş 2 nm ‘N2P’ sürecine geçmek zorunda kaldığı belirtiliyor. TSMC, 2 nm üretimine odaklanan üç tesis inşa ederek bu yoğun talebe karşı koymaya çalışıyor olsa da bu tesislerde üretimin hız kazanması biraz zaman alacak.

