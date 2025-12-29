Giriş
    TSMC, 3 nm ve daha gelişmiş çip üretiminde 4 yıllık zam dönemine giriyor

    TSMC, yapay zeka talebinin etkisiyle 3 nm ve daha gelişmiş üretimde kapasite sıkışıklığının süreceğini öngörerek 2026’dan itibaren dört yıl boyunca kademeli fiyat artışına hazırlanıyor.

    TSMC, 3 nm üretiminde dört yıllık zam dönemine giriyor Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka uygulamalarına yönelik talebin hız kesmeden artması yarı iletken üretiminde en ileri süreçleri kullanan dökümhaneler üzerindeki baskıyı artırmaya devam ediyor. Sektör kaynaklarına göre TSMC, 3 nanometre ve 2nm gibi daha gelişmiş üretim süreçlerinde kapasite sıkışıklığının sürmesi nedeniyle 2026-2029 dönemini kapsayan dört yıllık fiyat artışı planını müşterileriyle paylaşmış durumda.

    TSMC fiyatları artırıyor

    Yeni fiyatlandırmanın 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor. Analistler, yılın başında uygulanacak bu artışın genellikle zayıf geçen ilk çeyrek performansını destekleyebileceğini ve TSMC gelirlerini yukarı yönlü tutabileceğini değerlendiriyor. Öte yandan pazardaki hiçbir büyük oyuncu bu artışlara ciddi bir itiraz hazırlığında değil. Zira hiç kimse yeni süreçlerde geride kalma riskini almak istemiyor.

    TSMC, 3 nm üretiminde dört yıllık zam dönemine giriyor Tam Boyutta Gör
    2026 yılı için öngörülen artışın tek haneli oranlarında olacağı ifade ediliyor. Bu artış, yüksek üretim maliyetleri ve sınırlı kapasiteyle gerekçelendiriliyor. Ancak her müşterinin aynı oranda artışla karşılaşmayacağı, sipariş hacmi ve ticari önceliklere göre farklı fiyatlandırmalar uygulanabileceği de vurgulanıyor. Araştırma şirketleri ve analistler, 2026’daki artış oranının süreçlere bağlı olarak yüzde 3 ile yüzde 10 arasında değişebileceğini öngörüyor.

    Daha önce TSMC'nin 2024 yılında toplam gelirinin yüzde 24'ünü oluşturan en büyük müşterisi olduğu söylenen Apple'ın, A20 ve A20 Pro gibi yonga setleri için ilk 2 nm kapasitesinin yarısından fazlasını güvence altına aldığı bildirildi. Haliyle Qualcomm ve MediaTek gibi rakiplerinin ya kırıntılarla yetinmek ya da daha gelişmiş 2 nm ‘N2P’ sürecine geçmek zorunda kaldığı belirtiliyor. TSMC, 2 nm üretimine odaklanan üç tesis inşa ederek bu yoğun talebe karşı koymaya çalışıyor olsa da bu tesislerde üretimin hız kazanması biraz zaman alacak.

    donanimhabercom Instagram

    önderaylinn 18 dakika önce

Ben Halkbank Mobil'i yeni keşfettim ve inanın hayatımı kolaylaştırdı. Eskiden bankaya gitmek, sıra beklemek zor gelirdi ama artık faturalarımı tek tıkla halledebiliyorum. Uygulama çok anlaşılır, kafam karışmıyor. Yeni keşfeden biri olarak kesinlikle tavsiye ederim.

