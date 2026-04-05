    TSMC, akıllı telefon çip talebindeki düşüş nedeniyle 4nm hatlarını 3nm'ye dönüştürüyor

    TSMC, yeterince kullanılmayan 4nm üretim kapasitesini, 3nm hatlarına kaydırmaya başladı. Bunun nedeni, olgun üretim süreçlerine olan akıllı telefon kaynaklı talebin ciddi şekilde düşmesi.

    TSMC, 4nm üretim hatlarını 3nm'ye dönüştürüyor Tam Boyutta Gör
    Tayvanlı çip üretim devi TSMC, artık yeterince kullanılmayan 4nm üretim kapasitesini, talebin hala güçlü olduğu 3nm hatlarına kaydırmaya başladı. Bunun temel nedeni ise, daha olgun üretim süreçlerine olan akıllı telefon kaynaklı talebin ciddi şekilde düşmesi.

    Giriş ve orta seviye telefonlara talep düşüyor

    Tayvanlı kaynaklara göre TSMC, özellikle giriş seviyesi ve orta segment akıllı telefon üreticilerinden gelen talebin azalması nedeniyle, bu üretim hatlarını 3nm’ye dönüştürüyor. Ancak bu dönüşümün kolay olmadığı belirtiliyor. 4nm üretiminde kullanılan ekipmanların %80-90’ı 3nm’de kullanılabilse de süreç karmaşık olduğu için tamamlanması 6 ila 12 ay sürebiliyor.

    MediaTek ve Qualcomm gibi büyük çip üreticileri de özellikle giriş ve orta segment telefonlarda kullanılan 4nm çiplerin üretimini azaltmış durumda. Bu kesinti yaklaşık 20.000–30.000 wafer’a, yani 15–20 milyon mobil çipe denk geliyor.

    Bellek tarafında ise durum sanıldığı gibi rahatlamış değil. DRAM spot fiyatlarında kısa vadeli düşüşler görülse de LPDDR5 sözleşmeli fiyatları hala yüksek seviyelerde. Şu anda GB başına yaklaşık 10 dolar olan bu fiyatlar, 2025’in ilk çeyreğine göre 3 kat artmış durumda ve 2027’de de çift haneli oranlarda artmaya devam etmesi bekleniyor.

    Bu artışlar özellikle giriş ve orta segment telefonları ciddi şekilde zorluyor. Çünkü artık bir bütçe dostu telefonun maliyetinin %35’ini DRAM, %19’unu ise NAND bellek oluşturuyor. Yani toplamda cihaz maliyetinin %54’ü sadece bellek bileşenlerinden geliyor. Bu tablo, TSMC’nin neden 4nm üretiminden çıkıp 3nm’ye yöneldiğini daha net açıklıyor.

    Kaynakça https://money.udn.com/money/story/5612/9420515 https://www.perplexity.ai/discover/tech/tsmc-shifts-4nm-lines-to-3nm-a-0ZgIyt9TQrmrOqRdwbnd2g
