    TSMC, A14 süreciyle performansta yüzde 15 kazanç hedefliyor

    TSMC, A14 yarı iletken süreciyle yüzde 15 performans artışı ve yüzde 30 güç tasarrufu hedefliyor. 2028’de üretime alınacak bu adım, çip tasarımında yeni bir dönemi başlatacak.

    TSMC, A14 süreciyle performansta yüzde 15 kazanç hedefliyor Tam Boyutta Gör
    TSMC, yeni 1.4 nm sınıfı A14 yarı iletken süreciyle önemli bir performans ve verimlilik artışı hedefliyor. Şirket, paylaştığı teknik detaylarda A14 sürecinin, şirketin mevcut 2 nanometre (N2) platformunu geride bırakacak iyileştirmeler sunacağını açıkladı. Deneme üretimlerinde beklenenin üzerinde verimlilik elde edilmesi, TSMC’nin geliştirme sürecinin planların ilerisinde olduğunu gösteriyor. Firma, A14 sürecini 2028’de üretime almayı hedefliyor.

    TSMC A14'ten emin

    TSMC, A14 süreciyle performansta yüzde 15 kazanç hedefliyor Tam Boyutta Gör
    Analist Ray Wang’ın paylaştığı bilgilere göre, A14 mevcut N2 platformuna kıyasla aynı güç seviyelerinde yüzde 15’e kadar performans artışı sağlayacak. Benzer hızlarda ölçüldüğünde ise güç tüketiminde yüzde 30’a varan düşüşler mümkün olacak. Bu gelişmeler, TSMC’nin ikinci nesil GAA nanosheet transistörleri ve NanoFlex Pro tasarım standardı sayesinde gerçekleşecek. Yoğunluk açısından A14, N2’ye göre yüzde 20’ye kadar daha fazla transistör yerleştirilmesine olanak tanıyacak.

    Samsung ve Intel, gelecekteki transistör mimarilerine dair yol haritaları açıklamış olsa da detaylı performans ve verimlilik verileri henüz paylaşılmadı. TSMC, A14 ile rakiplerinin birkaç yıl önünde olduğunu ve 2 nanometre sonrası teknolojilere hazır olduğunu ortaya koyuyor.

    TSMC’nin A14’e dair güvenceler vermesi sadece şirketin üretim teknolojisinin olgunluğuyla bağlantılı değil. Yeni süreç, Apple, Nvidia ve AMD gibi büyük müşterilerin ürün performansı ve enerji verimliliği üzerinde doğrudan etki edecek.

