TSMC, A14 süreciyle performansta yüzde 15 kazanç hedefliyor

Samsung ve Intel, gelecekteki transistör mimarilerine dair yol haritaları açıklamış olsa da detaylı performans ve verimlilik verileri henüz paylaşılmadı. TSMC, A14 ile rakiplerinin birkaç yıl önünde olduğunu ve 2 nanometre sonrası teknolojilere hazır olduğunu ortaya koyuyor.
TSMC’nin A14’e dair güvenceler vermesi sadece şirketin üretim teknolojisinin olgunluğuyla bağlantılı değil. Yeni süreç, Apple, Nvidia ve AMD gibi büyük müşterilerin ürün performansı ve enerji verimliliği üzerinde doğrudan etki edecek.