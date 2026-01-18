TSMC, ABD’deki 165 milyar dolarlık yatırımını büyütecek

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük sözleşmeli çip üreticisi TSMC, güçlü finansal sonuçlar ve ABD ile Tayvan arasında imzalanan yeni ticaret anlaşmasının da etkisiyle ABD’deki dev yatırım planlarını hızlandırmaya hazırlanıyor. Şirketin halihazırda 165 milyar dolara ulaşan ABD yatırımı, özellikle yapay zeka çiplerine yönelik artan talep doğrultusunda daha da genişletilecek.

TSMC yönetimi, Arizona merkezli üretim kapasitesinin artırılmasının şirketin öncelikleri arasında yer aldığını açıkça ortaya koyuyor. Bu adım Washington yönetiminin yarı iletken üretimini yeniden ABD’ye kazandırma stratejisiyle de örtüşüyor.

Yapay zeka talebi yatırımları tetikliyor

TSMC mali işler direktörü Wendell Huang, CNBC’ye verdiği demeçte şirketin hem Tayvan’da hem de ABD’de sermaye harcamalarını artırmasının arkasında yapay zeka talebinin olduğunu aktardı. Huang, amaçlarının yalnızca kapasiteyi büyütmek değil, mümkün olan her noktada yatırımları hızlandırarak talep ile arz arasındaki farkı azaltmak olduğunu belirtti.

Tam Boyutta Gör Bu açıklamalar, CEO C.C. Wei’nin şirketin son çeyrek finansal sonuç toplantısında yaptığı duyurunun hemen ardından geldi. Wei, TSMC’nin Arizona’da ek arazi satın aldığını ve eyalette büyük ölçekli bir “gigafab kümesi” kurmayı planladığını açıkladı.

Şirket, ABD’de planlanan yeni yatırımların toplam parasal büyüklüğünü henüz açıklamadı. Ancak TSMC, sermaye harcamalarının 2025’e kıyasla yüzde 30’un üzerinde artacağını öngörüyor. Bu da Arizona’daki genişlemenin yalnızca kısa vadeli bir plan olmadığını gösteriyor.

Tayvan, ABD’ye 250 milyar dolarlık yarı iletken yatırımı yaptı 1 gün önce eklendi

TSMC yöneticilerine göre Arizona’daki ilk üretim tesisi, yaşanan gecikmelere rağmen artık Tayvan’daki en gelişmiş tesislerle karşılaştırılabilir verimlilik ve teknoloji seviyelerine ulaşmış durumda. Buna karşın, en ileri üretim teknolojilerinin geliştirilmesi ve ölçeklendirilmesi sürecinin Tayvan’da kalmaya devam edeceği vurgulanıyor. Bunun temel nedeni Ar-Ge ekipleri ile üretim operasyonları arasındaki yakın iş birliği ve Tayvan’daki daha yüksek kar marjları.

Bu arada TSMC, Arizona’daki ikinci fabrikasının üretim takvimini öne çekerek 2027’nin ikinci yarısında faaliyete geçirmeyi planlıyor. Üçüncü tesisin inşaat süreci bu yıl hız kazanırken, şirket dördüncü bir fabrika için de izin başvurularına başlamış durumda. Huang’ın verdiği bilgilere göre şirketin Arizona’daki ilk 1.100 dönümlük arazisi için hazırlanan orijinal planda altı wafer üretim tesisi, iki gelişmiş paketleme tesisi ve bir Ar-Ge merkezi bulunuyordu. Ancak bu alanın genişleme için yetersiz kalması nedeniyle 900 dönümlük ek bir arazi satın alındı.

TSMC’nin Arizona’daki genişleme süreci aynı zamanda ABD ile Tayvan arasında imzalanan yeni ticaret anlaşmasıyla aynı döneme denk geliyor. Anlaşma kapsamında ABD’nin Tayvan menşeli ürünlere uyguladığı gümrük tarifeleri yüzde 20’den yüzde 15’e düşürüldü ve mevcut vergilerin üzerine ek yük bindirilmesinin önüne geçildi. Öte yandan Tayvanlı şirketler ise ABD’ye yapay zeka, üretim ve enerji alanlarında 250 milyar dolarlık doğrudan yatırım yapacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

TSMC, ABD’deki 165 milyar dolarlık yatırımını büyütecek

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: