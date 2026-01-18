Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    TSMC, ABD’deki 165 milyar dolarlık yatırımını büyütecek

    TSMC, yapay zeka çiplerine yönelik artan talep doğrultusunda ABD’deki 165 milyar dolarlık yatırımını büyütmeye hazırlanıyor. Arizona’da yeni fabrikalar ve gigafab planı gündemde.

    TSMC, ABD’deki 165 milyar dolarlık yatırımını büyütecek Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük sözleşmeli çip üreticisi TSMC, güçlü finansal sonuçlar ve ABD ile Tayvan arasında imzalanan yeni ticaret anlaşmasının da etkisiyle ABD’deki dev yatırım planlarını hızlandırmaya hazırlanıyor. Şirketin halihazırda 165 milyar dolara ulaşan ABD yatırımı, özellikle yapay zeka çiplerine yönelik artan talep doğrultusunda daha da genişletilecek.

    TSMC yönetimi, Arizona merkezli üretim kapasitesinin artırılmasının şirketin öncelikleri arasında yer aldığını açıkça ortaya koyuyor. Bu adım Washington yönetiminin yarı iletken üretimini yeniden ABD’ye kazandırma stratejisiyle de örtüşüyor.

    Yapay zeka talebi yatırımları tetikliyor

    TSMC mali işler direktörü Wendell Huang, CNBC’ye verdiği demeçte şirketin hem Tayvan’da hem de ABD’de sermaye harcamalarını artırmasının arkasında yapay zeka talebinin olduğunu aktardı. Huang, amaçlarının yalnızca kapasiteyi büyütmek değil, mümkün olan her noktada yatırımları hızlandırarak talep ile arz arasındaki farkı azaltmak olduğunu belirtti.

    TSMC, ABD’deki 165 milyar dolarlık yatırımını büyütecek Tam Boyutta Gör
    Bu açıklamalar, CEO C.C. Wei’nin şirketin son çeyrek finansal sonuç toplantısında yaptığı duyurunun hemen ardından geldi. Wei, TSMC’nin Arizona’da ek arazi satın aldığını ve eyalette büyük ölçekli bir “gigafab kümesi” kurmayı planladığını açıkladı.

    Şirket, ABD’de planlanan yeni yatırımların toplam parasal büyüklüğünü henüz açıklamadı. Ancak TSMC, sermaye harcamalarının 2025’e kıyasla yüzde 30’un üzerinde artacağını öngörüyor. Bu da Arizona’daki genişlemenin yalnızca kısa vadeli bir plan olmadığını gösteriyor.

    TSMC yöneticilerine göre Arizona’daki ilk üretim tesisi, yaşanan gecikmelere rağmen artık Tayvan’daki en gelişmiş tesislerle karşılaştırılabilir verimlilik ve teknoloji seviyelerine ulaşmış durumda. Buna karşın, en ileri üretim teknolojilerinin geliştirilmesi ve ölçeklendirilmesi sürecinin Tayvan’da kalmaya devam edeceği vurgulanıyor. Bunun temel nedeni Ar-Ge ekipleri ile üretim operasyonları arasındaki yakın iş birliği ve Tayvan’daki daha yüksek kar marjları.

    Bu arada TSMC, Arizona’daki ikinci fabrikasının üretim takvimini öne çekerek 2027’nin ikinci yarısında faaliyete geçirmeyi planlıyor. Üçüncü tesisin inşaat süreci bu yıl hız kazanırken, şirket dördüncü bir fabrika için de izin başvurularına başlamış durumda. Huang’ın verdiği bilgilere göre şirketin Arizona’daki ilk 1.100 dönümlük arazisi için hazırlanan orijinal planda altı wafer üretim tesisi, iki gelişmiş paketleme tesisi ve bir Ar-Ge merkezi bulunuyordu. Ancak bu alanın genişleme için yetersiz kalması nedeniyle 900 dönümlük ek bir arazi satın alındı.

    TSMC’nin Arizona’daki genişleme süreci aynı zamanda ABD ile Tayvan arasında imzalanan yeni ticaret anlaşmasıyla aynı döneme denk geliyor. Anlaşma kapsamında ABD’nin Tayvan menşeli ürünlere uyguladığı gümrük tarifeleri yüzde 20’den yüzde 15’e düşürüldü ve mevcut vergilerin üzerine ek yük bindirilmesinin önüne geçildi. Öte yandan Tayvanlı şirketler ise ABD’ye yapay zeka, üretim ve enerji alanlarında 250 milyar dolarlık doğrudan yatırım yapacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    LEGO tarihinin en önemli adımı: Smart Brick

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kredi kartı hesap kesim tarihi ne olmalı mestinon kullananlar yorumları kapının önüne kedi işemesi ne anlama gelir kedim 1 ay sonra döndü komik maniler

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 16e
    Apple iPhone 16e
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    I-LIFE ZedAir CX7
    I-LIFE ZedAir CX7
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum