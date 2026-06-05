TSMC CEO’su Samsung'u alaya aldı: '10 yıldır bizi yakalıyorlar'

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Dünyanın en büyük sözleşmeli çip üreticisi olan TSMC’nin CEO’su C.C. Wei, bu hafta yaptığı açıklamada rakibi Samsung’a üstü kapalı bir göndermede bulundu. Wei, yıllardır tekrarlanan “TSMC’ye 10 yıl içinde yetişeceğiz” söylemini alaya alarak şirketinin liderliğine olan güvenini vurguladı.

"Rakiplerimiz hayal kuruyor"

Hissedarlarla gerçekleştirilen soru-cevap oturumunda konuşan Wei, Tayvan’ın yarı iletken üretimindeki üstünlüğünün kısa vadede sarsılmasını beklemediğini söyledi. Wei, Samsung'un gelecekte TSMC'yi geçerek dökümhane sektörünün lideri olup olamayacağı sorusuna, "Rakiplerimiz aslında hayal kuruyor" yanıtını verdi.

“20 yıl önce rakibimiz TSMC’ye 10 yıl içinde yetişeceğini söylemişti. 10 yıl önce yine 10 yıl içinde yetişeceğini söylediler. Yakın zamanda ise bir kez daha 10 yıl içinde yetişeceklerini söylediler” diyen Wei, rakiplerinin yıllardır aynı hedefi tekrarladığını ima etti.

Açıklamalar, yapay zeka odaklı çip talebinin yarı iletken sektörünü yeniden şekillendirdiği bir dönemde geldi. Hem TSMC hem de Samsung 2 nanometre üretim teknolojilerine milyarlarca dolar yatırım yaparken, iki şirket arasındaki farkın hala oldukça büyük olduğu görülüyor.

TSMC, dökümhane pazarının yüzde 70'ini kontrol ediyor

Sektör verilerine göre TSMC, küresel saf dökümhane pazarının yaklaşık yüzde 70’ini kontrol ediyor. Samsung’un payı ise yaklaşık yüzde 7 seviyesinde bulunuyor. Güney Koreli dev son yıllarda önemli yatırımlar gerçekleştirse de gelişmiş üretim teknolojileri ve üretim kapasitesi açısından TSMC’nin gerisinde kalmaya devam ediyor.

TSMC’nin avantajlarından biri de yapay zeka ekosistemindeki güçlü konumu. Özellikle NVIDIA gibi müşteriler, yalnızca ileri üretim süreçleri için değil, aynı zamanda CoWoS gibi gelişmiş paketleme teknolojileri için de TSMC’ye bağımlı durumda. Yapay zeka hızlandırıcılarında paketleme teknolojileri artık transistör yoğunluğu kadar kritik bir rol oynuyor.

TSMC: Yapay zekanın çip talebi yıllarca karşılanamayacak 1 gün önce eklendi

Öte yandan Samsung’un da önemli kozları bulunuyor. Şirket, yapay zeka sunucularında kritik öneme sahip olan Yüksek Bant Genişlikli Bellek (HBM) alanında sektör liderlerinden biri olarak görülüyor. Wei de açıklamalarında Samsung’un bu alandaki gücünü kabul etti.

Buna rağmen uzmanlara göre dökümhane pazarında asıl farkı yaratan unsur üretim süreçlerindeki istikrar. Yüksek verim oranları, uzun yıllara dayanan müşteri ilişkileri ve güçlü üretim ekosistemi sayesinde TSMC, rakiplerinin ulaşmakta zorlandığı bir konumda bulunuyor.

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