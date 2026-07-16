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    TSMC darboğazı Apple'ı vurdu: MacBook Neo krize takıldı

    Apple'ın A18 Pro işlemcisindeki tedarik sıkıntısı büyüyor. Yeni rapora göre MacBook Neo'nun yıllık sevkiyat hedefi 10 milyondan 6-7 milyon adede düşürüldü.     

    TSMC darboğazı Apple'ı vurdu: MacBook Neo krize takıldı! Tam Boyutta Gör
    Apple'ın uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarı MacBook Neo, gördüğü yoğun ilgiye rağmen önemli bir tedarik sorunu ile karşı karşıya. Yeni bir analist raporuna göre, A18 Pro işlemcisindeki arz sıkıntısı nedeniyle cihazın yıllık sevkiyat beklentisi yaklaşık yüzde 40 oranında aşağı çekildi.

    Sevkiyat tahminleri çakıldı

    DigiTimes Intelligence analisti Henry Chang'ın paylaştığı bilgilere göre Apple, MacBook Neo için yıl başında yaklaşık 10 milyon adetlik sevkiyat hedefi belirledi. Ancak A18 Pro üretimindeki darboğaz nedeniyle bu tahmin 6 ila 7 milyon adet seviyesine indirildi. Raporda, sorunun temel nedeninin ise TSMC'nin gelişmiş üretim kapasitesine yönelik yoğun talep olduğu belirtiliyor. Özellikle yapay zeka hızlandırıcılarına yönelik artan siparişler, TSMC'nin üretim hatlarında önemli bir baskı oluşturmaya başladı.

    Kaçıranlar için son dönemde Nvidia'nın TSMC'nin en büyük müşterisi haline gelmesiyle birlikte gelişmiş üretim süreçlerine olan talep daha da arttı. Bu durum Apple'ın A18 Pro işlemcisi için yeterli üretim kapasitesi bulmasını zorlaştırıyor. Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Apple, artan talebi karşılayabilmek amacıyla TSMC'ye ek 3 nm üretim siparişi vermek zorunda kaldı. Ancak yükselen üretim maliyetleri ve DRAM fiyatlarındaki artış, şirketin maliyetlerini daha da yukarı taşıdı.

    İkinci nesil MacBook Neo da etkilenebilir

    Rapora göre benzer sorunların gelecek nesil MacBook Neo modelinde de yaşanma ihtimali bulunuyor. Söz konusu modelin A19 Pro işlemcisiyle gelmesi beklenirken, TSMC'nin 3 nm üretim hatlarının halen yoğun talep altında olduğunu belirtmekte fayda var. 

    Tabii ki Apple'ın teorik olarak 2nm üretim sürecinde geliştirilen A20 Pro işlemcisine yönelme ihtimali de bulunuyor. Ancak bu teknolojinin çok daha yüksek üretim maliyetine sahip olması nedeniyle kısa vadede uygulanabilir bir çözüm olmayabilir. Dolayısıyla Apple, artan talep ve sınırlı üretim kapasitesi arasında bir süre daha denge kurmaya devam edecek.

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    Ultra gerçekçi arkadaş robot kapışılıyor!

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    XanthiN 16 saat önce

    Aman dikkat

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