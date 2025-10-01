Giriş
    TSMC'de 2nm kuyruğu: AMD ve Intel sıraya girdi

    TSMC'nin 2nm üretim süreci hem AMD hem de Intel için dönüm noktası haline geliyor. EPYC Venice ve Nova Lake mimarileri N2 ile şekillenecek. İşte detaylar…       

    TSMC'de 2nm kuyruğu: AMD ve Intel sıraya girdi Tam Boyutta Gör
    TSMC'nin 2nm üretim süreci yalnızca mobil ve HPC müşterileri için değil, aynı zamanda masaüstü ve sunucu işlemcileri için de kritik öneme sahip. Morgan Stanley tarafından paylaşılan son rapora göre AMD ve Intel, yeni nesil işlemci yol haritalarında TSMC'nin N2 sürecine yer vermeye başladı.

    AMD ve Intel sıraya girdi

    AMD tarafında bu geçiş zaten beklenen bir gelişme. Şirket, EPYC Venice veri merkezi işlemcilerinde 2nm sürecini kullanacağını resmi olarak duyurmuştu. CEO Lisa Su'nun birkaç ay önce açıkladığı bu plan, AMD'nin veri merkezi tarafındaki rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. EPYC Venice'in N2 ile birlikte daha yüksek performans ve güç verimliliği sunması bekleniyor.

    Intel'de ise tablo daha farklı. Şirket uzun süredir kendi 18A sürecini öne çıkarıyordu, ancak verimlilik sorunları nedeniyle stratejisini kısmen değiştirmek zorunda kaldı. Morgan Stanley raporuna göre Nova Lake mimarisinde kullanılan işlem bloğu, TSMC'nin 2nm sürecine taşınacak. Buna rağmen Intel'in 18A sürecinden tamamen vazgeçtiği söylenemez.

    Panther Lake mimarisi hâlâ 18A ile piyasaya çıkacak ve bu mimarinin verimlilik düzeyi Intel'in gelecekteki stratejilerini belirleyecek. İlk bilgilere göre Panther Lake bu çeyrek içinde tanıtılacak ve 2026'nın başlarında yüksek hacimli üretime geçecek. Sonuç olarak TSMC, 2nm süreciyle sadece Apple, Nvidia veya MediaTek gibi devlere değil, doğrudan CPU pazarının en büyük iki oyuncusu olan AMD ve Intel'e de yön veriyor olacak. Özellikle Intel’in Nova Lake ile TSMC'ye yönelmesi, sektör dengelerini yakından etkileyebilir.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı karşınızda

    Profil resmi
    Timur-i leng 2 gün önce

    bi sarj etmedigimiz biçak kalmisti

    Profil resmi
    POOPY 4 gün önce

    keskin olunca kendiside keser...

