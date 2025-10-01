Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör TSMC'nin 2nm üretim süreci yalnızca mobil ve HPC müşterileri için değil, aynı zamanda masaüstü ve sunucu işlemcileri için de kritik öneme sahip. Morgan Stanley tarafından paylaşılan son rapora göre AMD ve Intel, yeni nesil işlemci yol haritalarında TSMC'nin N2 sürecine yer vermeye başladı.

AMD ve Intel sıraya girdi

AMD tarafında bu geçiş zaten beklenen bir gelişme. Şirket, EPYC Venice veri merkezi işlemcilerinde 2nm sürecini kullanacağını resmi olarak duyurmuştu. CEO Lisa Su'nun birkaç ay önce açıkladığı bu plan, AMD'nin veri merkezi tarafındaki rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. EPYC Venice'in N2 ile birlikte daha yüksek performans ve güç verimliliği sunması bekleniyor.

Intel'de ise tablo daha farklı. Şirket uzun süredir kendi 18A sürecini öne çıkarıyordu, ancak verimlilik sorunları nedeniyle stratejisini kısmen değiştirmek zorunda kaldı. Morgan Stanley raporuna göre Nova Lake mimarisinde kullanılan işlem bloğu, TSMC'nin 2nm sürecine taşınacak. Buna rağmen Intel'in 18A sürecinden tamamen vazgeçtiği söylenemez.

TSMC’nin 1.6nm üretim süreci ABD yolunda 15 sa. önce eklendi

Panther Lake mimarisi hâlâ 18A ile piyasaya çıkacak ve bu mimarinin verimlilik düzeyi Intel'in gelecekteki stratejilerini belirleyecek. İlk bilgilere göre Panther Lake bu çeyrek içinde tanıtılacak ve 2026'nın başlarında yüksek hacimli üretime geçecek. Sonuç olarak TSMC, 2nm süreciyle sadece Apple, Nvidia veya MediaTek gibi devlere değil, doğrudan CPU pazarının en büyük iki oyuncusu olan AMD ve Intel'e de yön veriyor olacak. Özellikle Intel’in Nova Lake ile TSMC'ye yönelmesi, sektör dengelerini yakından etkileyebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

TSMC'de 2nm kuyruğu: AMD ve Intel sıraya girdi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: