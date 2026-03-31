Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    TSMC'de yeni kriz: 2nm çip verileri çalındı

    Yarı iletken dünyasında yeni bir casusluk olayı daha yaşandı. TSMC'nin 2nm üretim sürecine ait bilgiler sızdırılırken, olaya karışan mühendislerin ağır cezalarla karşı karşıya.

    Teknoloji dünyasında veri güvenliği her geçen gün daha kritik hale gelirken, özellikle yarı iletken sektörü bu risklerin merkezinde yer alıyor. Son olarak TSMC'nin en kritik projelerinden biri olan 2nm üretim sürecine ait bilgilerin, bizzat çalışanlar tarafından dışarı sızdırıldığı ortaya çıktı.

    Bilgi hırsızlığı 2023'e uzanıyor

    Yapılan soruşturmaya göre, yaşanan casusluk olayının 2023'ten geçtiğimiz yılın ilk yarısına kadar uzanan bir süreçte gerçekleştiği belirtiliyor. İddialar ise, bazı mühendislerin şirket içindeki hassas verileri dış bağlantılar için topladığı yönünde. Bu bilgilerin, farklı şirketlere avantaj sağlamak amacıyla kullanıldığı belirtiliyor. Sızıntının yöntemi ise daha dikkat çekici.

    Şirketin güvenlik sistemleri şüpheli veri erişimlerini tespit ederken, bazı çalışanların kritik belgeleri doğrudan akıllı telefonlarıyla fotoğraflayarak dışarı çıkardığı belirlendi. Bu sayede sistem kayıtlarına takılmadan veri aktarımı yapıldığı açıklandı. Olayın merkezinde yer alan isimlerden birinin, daha önce TSMC bünyesinde çalıştıktan sonra Tokyo Electron tarafına geçen bir mühendis olduğu belirtiliyor.

    Amaç ise TSMC'nin 2nm üretim sürecinde kullandığı aşındırma (etching) teknolojisine dair detayları elde etmek ve bu bilgileri ekipman geliştirme sürecinde kullanmak. Bu da üretim ekipmanlarının performansını artırmak ve TSMC'den sipariş alabilmek için değerlendirilmiş.

    Yetkililer, olayın ortaya çıkmasının ardından hızlı şekilde harekete geçti. Niketim Tayvan'da teknoloji hırsızlığı ciddi bir ulusal güvenlik tehdidi olarak görülüyor. Savcılık, olaya karışan mühendisler için 14 yıla kadar hapis cezası talep ediyor. Bu arada benzer bir soruşturmanın, daha önce TSMC'de çalışıp şu anda Intel bünyesinde görev yapan başka bir isim için de yürütüldüğünü söyleyelim. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    H
    halogen666 2 saat önce

    2 telefonum var 5G Turkcell 1311 Mbps. Türktelekom 4G 10 Mbps. 4G bant aralığını düşük tutarlarsa herkes mecburen 5Gye intikal etmek zorunda kalacak.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bizler tarihin ortanca çocuklarıyız elden ring türkçe yama beni istemiyor ama engellemiyor eca kombi kalorifer devreye girmiyor multinet nakite çevirme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A26 5G
    Samsung Galaxy A26 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Omen
    HP Omen
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum