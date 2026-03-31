TSMC'de yeni kriz: 2nm çip verileri çalındı

Bilgi hırsızlığı 2023'e uzanıyor
Yapılan soruşturmaya göre, yaşanan casusluk olayının 2023'ten geçtiğimiz yılın ilk yarısına kadar uzanan bir süreçte gerçekleştiği belirtiliyor. İddialar ise, bazı mühendislerin şirket içindeki hassas verileri dış bağlantılar için topladığı yönünde. Bu bilgilerin, farklı şirketlere avantaj sağlamak amacıyla kullanıldığı belirtiliyor. Sızıntının yöntemi ise daha dikkat çekici.
Şirketin güvenlik sistemleri şüpheli veri erişimlerini tespit ederken, bazı çalışanların kritik belgeleri doğrudan akıllı telefonlarıyla fotoğraflayarak dışarı çıkardığı belirlendi. Bu sayede sistem kayıtlarına takılmadan veri aktarımı yapıldığı açıklandı. Olayın merkezinde yer alan isimlerden birinin, daha önce TSMC bünyesinde çalıştıktan sonra Tokyo Electron tarafına geçen bir mühendis olduğu belirtiliyor.
Amaç ise TSMC'nin 2nm üretim sürecinde kullandığı aşındırma (etching) teknolojisine dair detayları elde etmek ve bu bilgileri ekipman geliştirme sürecinde kullanmak. Bu da üretim ekipmanlarının performansını artırmak ve TSMC'den sipariş alabilmek için değerlendirilmiş.
Yetkililer, olayın ortaya çıkmasının ardından hızlı şekilde harekete geçti. Niketim Tayvan'da teknoloji hırsızlığı ciddi bir ulusal güvenlik tehdidi olarak görülüyor. Savcılık, olaya karışan mühendisler için 14 yıla kadar hapis cezası talep ediyor. Bu arada benzer bir soruşturmanın, daha önce TSMC'de çalışıp şu anda Intel bünyesinde görev yapan başka bir isim için de yürütüldüğünü söyleyelim.
