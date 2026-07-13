TSMC'den 1.4nm için geri sayım Pilot üretim için tarih verildi

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Tam Boyutta Gör TSMC'nin yeni nesil 1.4nm (A14) üretim teknolojisiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Şirketin ilk 1.4nm fabrikasının 2027 yılında tamamlanması planlanırken, pilot üretimin aynı yılın üçüncü çeyreğinde başlaması ve seri üretimin ise 2028 yılında hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Samsung'un önüne geçmeye hazırlanıyor

Aktarılan bilgilere göre TSMC, Tayvan'ın Taichung kentindeki Central Taiwan Science Park'ta inşa ettiği ilk 1.4nm üretim tesisinde önemli ilerleme kaydetti. Fabrikanın Nisan 2027'de tamamlanması beklenirken, deneme üretiminin 2027'nin üçüncü çeyreğinde başlaması planlanıyor. Şu an için şirketin 1.4nm üretiminde toplam dört fabrika kurmayı hedeflediği belirtiliyor. Bu tesisler için yaklaşık 49 milyar dolarlık ilk yatırım yapılırken, her fabrikanın yıllık yaklaşık 16 milyar dolar gelir oluşturabileceği paylaşıldı.

Apple ilk müşterilerden biri olabilir

İddialara göre Apple, TSMC'nin 1.4nm üretim sürecini kullanan ilk şirketlerden biri olmayı hedefliyor. Şirketin, A22 Pro yonga setini bu üretim teknolojisiyle geliştirmesi ve seri üretime geçen ilk 1.4nm mobil işlemciyi piyasaya sürmesi bekleniyor. Ayrıca Apple'ın, yapay zeka tedarik sıkıntıları nedeniyle 2nm sürecinden yalnızca iki yıl sonra 1.4nm teknolojisine geçmeyi planladığı da sızıntılar arasında.

Samsung geride kaldı

TSMC'nin takvime uyduğu takdirde, 1.4nm yarışında önemli bir avantaj elde edeceğini söyleyelim. En büyük rakibi Samsung'un ise önceliğini 2nm üretim süreçlerinde verimliliği artırmaya verdiği belirtiliyor. Öte yandan Samsung'un da SF1.4 adı verilen 1.4nm üretim teknolojisi üzerinde çalıştığını belirtmek gerek. Ancak seri üretim konusunda TSMC'nin yaklaşık bir yıl gerisinde kalabilir.

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