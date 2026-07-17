TSMC'den ABD'ye 100 milyar dolarlık yeni yatırım

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Dünyanın en büyük sözleşmeli çip üreticisi TSMC, ABD'deki üretim kapasitesini önemli ölçüde artıracak yeni yatırımlarını duyurdu. Şirket, Arizona'daki faaliyetleri için 100 milyar dolarlık ek yatırım yapacağını açıkladı. Bu yatırımla birlikte kampüse en az dört yeni 2 nanometre ve daha gelişmiş üretim tesisi (fab) ile gelişmiş paketleme tesisleri eklenecek.

TSMC CEO'su C.C. Wei, yatırım planını şirketin Tayvan'ın başkenti Taipei'de düzenlenen ikinci çeyrek finansal sonuç toplantısında açıkladı. Yeni yatırım, daha önce Arizona için taahhüt edilen 165 milyar dolarlık bütçeye eklenecek. Böylece TSMC’nin ABD yatırımı 265 milyar dolara yükselecek.

Arizona kampüsü 10 fabrikaya ulaşabilir

TSMC, yeni tesislerin inşasına ilişkin kesin bir takvim paylaşmadı. Şirket, yatırımın hızının pazar talebine bağlı olarak şekilleneceğini belirtti. C.C. Wei, mevcut planlara göre Arizona'da dört yeni tesisin daha kurulmasının öngörüldüğünü ifade etti. Bunlar arasında gelişmiş paketleme tesisleri de yer alıyor.

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Halihazırda yapımı süren veya planlanan sekiz fabrikaya eklenecek yeni yatırımlarla birlikte Arizona kampüsünün uzun vadede 10 çip fabrikası ve iki gelişmiş paketleme tesisine ulaşabileceği belirtiliyor.

Sektörde 2 nanometre üretim teknolojisine sahip ileri düzey bir fabrikanın kurulumu ve ekipman maliyetinin 25 ila 35 milyar dolar arasında değiştiği değerlendiriliyor. Bu da açıklanan ek yatırımın yaklaşık dört yeni tesisin finansmanını karşılayabilecek büyüklükte olduğunu gösteriyor.

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Yatırım planının önemli bölümlerinden birini de gelişmiş paketleme teknolojileri oluşturuyor. Özellikle yapay zeka hızlandırıcılarında kullanılan CoWoS gibi paketleme teknolojilerindeki kapasite yetersizliği, sektörün en önemli darboğazlarından biri olarak görülüyor.

Rekor kâr ile yatırım bütçesi de yükseldi

Yeni yatırımlar TSMC'nin açıkladığı güçlü finansal sonuçlarla birlikte lanse edildi. Şirketin 2026 yılı ikinci çeyrek net kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 77 artarak 706,6 milyar Yeni Tayvan dolarına (yaklaşık 22 milyar dolar) ulaştı. Bu sonuçla birlikte TSMC, çift haneli kâr büyümesini dokuz çeyrek üst üste sürdürmüş oldu.

Şirket ayrıca 2026 yılı sermaye harcaması beklentisini de yukarı yönlü revize etti. Daha önce 52 ila 56 milyar dolar aralığının üst sınırını işaret eden TSMC, yeni tahminini 60 ila 64 milyar dolar seviyesine çıkardı. Şirket, ABD doları bazında yıllık gelir artışının yüzde 40'ın biraz üzerine çıkmasını beklediğini açıkladı. Önceki tahminde ise büyümenin yüzde 30'un üzerinde olacağı öngörülüyordu.

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TSMC'den ABD'ye 100 milyar dolarlık yeni yatırım

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