TSMC’den Intel'e net mesaj: Sadece para dökerek rekabet edilemez

Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük yarı iletken döküm üreticisi TSMC’nin CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı C.C. Wei, Intel Foundry’nin son dönemde hız kazanan yatırımları ve teknolojik hamleleriyle ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Wei, Intel’in üretim tarafında ilerleme kaydettiğini kabul etmekle birlikte ileri seviye çip üretiminde başarının yalnızca büyük sermaye yatırımlarıyla sağlanamayacağını vurguladı.

TSMC kendine güveniyor

TSMC cephesinin artan rekabetten endişe duymadığını söyleyen Wei, şirketin onlarca yıldır yoğun rekabet ortamında büyüdüğünü ve bu alandaki deneyimine güvendiğini dile getirdi.

Tam Boyutta Gör TSMC, dökümhane pazarında en yüksek paya sahip konumunu özellikle yapay zeka ve yüksek performanslı hesaplama odaklı müşteriler sayesinde daha da güçlendirmiş durumda. Ancak artan talep ve kapasite sınırlamaları Samsung ve Intel Foundry gibi rakipler için yeni fırsatlar yaratıyor. Bu noktada Intel Foundry, özellikle 18A ve 14A üretim süreçleri konusundaki iddialı planlarıyla öne çıkıyor.

Bir kazanç toplantısında konuşan C.C. Wei, Intel gibi rakiplerin TSMC’yi sadece yüksek miktarda yatırım yaparak geride bırakamayacağını belirtti. C.C. Wei, Intel’deki ilerleme için “endişeli olmadığını” aktarırken rakiplerin gelişmiş yonga süreçlerine “sermaye akıtarak” TSMC'yi kolayca yenemeyeceğini söyledi.

Wei’ye göre ileri üretim süreçlerinde asıl belirleyici olan unsurlar, üretim hatlarının doğru şekilde hazırlanması, iş ortaklarının tasarımlarının sertifikasyon sürecinden geçirilmesi ve dış müşteriler için yeterli ve sürdürülebilir kapasitenin oluşturulması.

Intel’de 18A ve 14A iyimserliği

Öten yandan Intel Foundry son dönemde özellikle Panther Lake platformuyla dikkat çekiyor. Şirketin kendi geliştirdiği 18A üretim teknolojisi üzerine inşa edilen bu mimari, Intel’in dökümhane tarafında ciddi bir oyuncu olma hedefini somutlaştıran önemli bir adım olarak görülüyor. Bununla birlikte 18A-P ve 14A süreçlerinin Apple, Nvidia, AMD ve Qualcomm gibi sektör devlerinin ilgisini çektiği biliniyor. Bu ilgi kesin siparişe dönüşmese de Intel’in bu alanda kendine güveni yüksek.

Bu arada C.C. Wei’nin söylemleri sadece Intel’in yaptığı yatırımlara yönelik değil. Bilindiği üzere ABD 8,9 milyar dolar, Nvidia 5 milyar dolar ve Softbank de 2 milyar dolar yatırım taahhüdünde bulunmuştu.

