TSMC’den Intel'e net mesaj: Sadece para dökerek rekabet edilemez

TSMC kendine güveniyor
TSMC cephesinin artan rekabetten endişe duymadığını söyleyen Wei, şirketin onlarca yıldır yoğun rekabet ortamında büyüdüğünü ve bu alandaki deneyimine güvendiğini dile getirdi.
Bir kazanç toplantısında konuşan C.C. Wei, Intel gibi rakiplerin TSMC’yi sadece yüksek miktarda yatırım yaparak geride bırakamayacağını belirtti. C.C. Wei, Intel’deki ilerleme için “endişeli olmadığını” aktarırken rakiplerin gelişmiş yonga süreçlerine “sermaye akıtarak” TSMC'yi kolayca yenemeyeceğini söyledi.
Wei’ye göre ileri üretim süreçlerinde asıl belirleyici olan unsurlar, üretim hatlarının doğru şekilde hazırlanması, iş ortaklarının tasarımlarının sertifikasyon sürecinden geçirilmesi ve dış müşteriler için yeterli ve sürdürülebilir kapasitenin oluşturulması.
Intel’de 18A ve 14A iyimserliği
Öten yandan Intel Foundry son dönemde özellikle Panther Lake platformuyla dikkat çekiyor. Şirketin kendi geliştirdiği 18A üretim teknolojisi üzerine inşa edilen bu mimari, Intel’in dökümhane tarafında ciddi bir oyuncu olma hedefini somutlaştıran önemli bir adım olarak görülüyor. Bununla birlikte 18A-P ve 14A süreçlerinin Apple, Nvidia, AMD ve Qualcomm gibi sektör devlerinin ilgisini çektiği biliniyor. Bu ilgi kesin siparişe dönüşmese de Intel’in bu alanda kendine güveni yüksek.
Bu arada C.C. Wei'nin söylemleri sadece Intel'in yaptığı yatırımlara yönelik değil. Bilindiği üzere ABD 8,9 milyar dolar, Nvidia 5 milyar dolar ve Softbank de 2 milyar dolar yatırım taahhüdünde bulunmuştu.