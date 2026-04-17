Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    TSMC'den Intel yorumu: "Ciddi rakip ama kestirme yol yok"

    TSMC, 2026 ilk çeyrek sonuçlarını açıklarken Intel hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Şirket, rekabeti kabul ederken çip üretiminde sürecin zorluğuna vurgu yaptı.

    Yarı iletken üretiminde rekabet her geçen gün daha görünür hale gelirken TSMC cephesinden yeni bir açıklama paylaşıldı. 2026'nın ilk çeyrek sonuçlarını paylaşan şirket, hem kendi yol haritasını hem de rakiplerine değindi. 35,9 milyar dolara ulaşan gelir, TSMC'nin mevcut konumunu koruduğunu gösteriyor.

    TSMC'den Intel ve 1.4nm açıklaması

    Şirketin CEO'su C. C. Wei, Intel'in güçlü bir rakip olduğu ancak dökümhane (foundry) işinin dışarıdan göründüğü kadar hızlı ilerleyen bir alan olmadığını söyledi. Yeni bir üretim tesisinin kurulmasının 2-3 yıl sürdüğü, ardından verimli üretim seviyesine ulaşmanın da ek olarak 1-2 yıl aldığı belirtiliyor. Bu noktada dikkat çeken bir diğer detay, Intel'in aynı zamanda TSMC müşterilerinden biri olmaya devam etmesi.

    Benzer şekilde Tesla da hem kendi üretim hedeflerini ilerletiyor hem de mevcutta TSMC'ye bağımlılığını sürdürüyor. Terafab projesinin başlangıçta sınırlı kapasiteyle çalışacak olması, bu bağımlılığın kısa vadede değişmeyeceğini gösteriyor.

    Intel'i hafife almıyor

    Teknoloji tarafında ise rekabet daha teknik bir seviyede ilerliyor. Intel'in EMIB paketleme çözümü, TSMC tarafından "dikkate değer" olarak değerlendirildi. Buna karşın TSMC, hâlihazırda en büyük paketleme çözümlerini sunduğunu ve üst segment çiplerde aktif olarak kullanıldığını belirtiyor. Üretim teknolojilerinde ise TSMC'nin yol haritası oldukça net. 2nm sınıfındaki N2 süreci halihazırda yüksek hacimli üretime geçmiş durumda ve iyi verimlilik değerleri yakalanıyor.

    Bu süreçte geliştirilen nanosheet mimarisi, özellikle yapay zeka ve yüksek performanslı sistemler için kritik bir rol üstleniyor. Yeni nesil işlemcilerde bu teknolojinin yaygın şekilde kullanılacağı belirtiliyor. Bir sonraki adım olan A14 (1.4nm) süreci ise şirketin uzun vadeli planları arasında. 2028 için hedeflenen bu teknoloji, aynı güç tüketiminde yüzde 10-15 performans artışı veya aynı performansta yüzde 25-30 daha düşük güç tüketimi gibi kazanımlar vadediyor. Ayrıca çip yoğunluğunda da yaklaşık yüzde 20'lik artış hedefleniyor.

    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    chery tiggo 7 pro yorumlar finasterid kullananlar pil punta makinesi tavsiye 4 yıllık üniversite 7 yılda bitmezse ne olur huawei hg658 v2 modem kurulumu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 16e
    Apple iPhone 16e
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Omen
    HP Omen
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum