    TSMC'den sevindiren haber: 2nm maliyetleri düşüyor

    TSMC'nin 2nm sürecine geçişinde beklenen fiyat artışı sınırlı kalacak. Şirketin yeni nesil 2nm çipleri beklenenden uygun fiyatla geliyor. İşte detaylar...      

    TSMC, 2nm N2 üretim sürecine geçerken fiyat politikasında önemli bir adım atıyor. Daha önce yüzde 50'ye kadar zam yapılacağı öne sürülse de, yeni raporlar 2nm wafer'ların 3nm'ye kıyasla yalnızca yüzde 10–20 oranında daha pahalı olacağını söylüyor. Ancak bu farkın sınırlı kalmasının ardında önemli bir detay bulunuyor.

    Maliyet artışı beklenenden düşük

    Kaynaklara göre TSMC, fiyat farkını dengelemek için mevcut 3nm teknolojilerinde ek bir artışa gidiyor. Şirketin N3E ve N3P süreçlerinin sırasıyla 25.000 ve 27.000 dolar seviyesine çıkacağı, buna karşın 2nm N2 wafer'larının birim fiyatının 30.000 dolar olarak sabit tutulacağı belirtiliyor. Böylece 2nm süreci, görünürde daha makul bir seçenek haline gelecek.

    TSMC'nin 2nm üretimi 2025'in son çeyreğinde başlayacak. Qualcomm'un gelecek yılın amiral gemisi Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcisinde N2P sürecini tercih etmesi bekleniyor. Aynı şekilde Apple ve MediaTek gibi büyük müşterilerin de bu geçiş planına dahil olacağı tahmin ediliyor.

    Uzmanlara göre TSMC'nin fiyat politikası, üretim maliyetlerini dengelemeye yönelik stratejik bir hamle. N3 serisine yapılan zammın ardından 2nm'ye geçiş, müşteriler açısından artık daha "tercih edilebilir" bir yatırım olacak. Yine de 30.000 dolarlık birim maliyet, özellikle akıllı telefon ve tablet üreticileri için fiyat baskısının artacağı anlamına geliyor değil.

    Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobili olmaya aday: Dacia Hipster

