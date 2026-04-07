TSMC'den uyarı: Orta Doğu krizi çip üretimini kesebilir

Çip üretiminde büyük risk
Sektör kaynaklarına göre Tayvan'ın enerji üretiminde büyük ölçüde sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatına bağımlı olması, mevcut krizi daha kritik hale getiriyor. Özellikle Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek uzun süreli bir kesinti, LNG tedarikini sekteye uğratarak ülkenin elektrik üretimini doğrudan etkileyebilir. Bu durum, yüksek enerji tüketimiyle bilinen yarı iletken üretim tesisleri için ciddi bir risk oluşturuyor.
TSMC tarafında yaşanan talep artışı ise zirve seviyelerde kalmaya devam ediyor. 3nm üretim kapasitesinde yaşanan sınırlamalar nedeniyle şirketin müşteri seçmek zorunda kaldığı, aynı zamanda gelişmiş paketleme teknolojilerine olan talebin de hız kesmediği paylaşıldı. Yapay zeka altyapı yatırımları, hem ön uç hem de arka uç üretim hizmetlerinde kapasiteyi maksimum seviyeye taşımış durumda.
Tayvan'ın LNG tedarikini ABD ve müttefik ülkelerden doğrudan sağlayabileceği yeni rota planları konuşuluyor. Mevcut durumda Tayvan'ın LNG stoklarının yalnızca birkaç gün yetecek seviyede olduğu belirtiliyor. Bu nedenle Orta Doğu'daki krizin uzaması halinde TSMC'nin üretim sürekliliğini koruması giderek daha zor hale gelebilir.
Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen
biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz