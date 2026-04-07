    TSMC'den uyarı: Orta Doğu krizi çip üretimini kesebilir

    TSMC'nin çip üretimi, Orta Doğu kaynaklı LNG krizi nedeniyle risk altına girebilir. Enerji tedarikindeki olası kesintiler, küresel yapay zeka ve yarı iletken sektörünü doğrudan hedef alıyor.

    Dünyanın en büyük yarı iletken üreticilerinden TSMC, yeni bir riskle karşı karşıya olabilir. Şirketin 16 Nisan'da gerçekleştireceği finansal toplantı öncesinde, özellikle Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler hakkında uyarı yapıldı. LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) krizi nedeniyle üretim risk altına girebilir.

    Çip üretiminde büyük risk

    Sektör kaynaklarına göre Tayvan'ın enerji üretiminde büyük ölçüde sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatına bağımlı olması, mevcut krizi daha kritik hale getiriyor. Özellikle Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek uzun süreli bir kesinti, LNG tedarikini sekteye uğratarak ülkenin elektrik üretimini doğrudan etkileyebilir. Bu durum, yüksek enerji tüketimiyle bilinen yarı iletken üretim tesisleri için ciddi bir risk oluşturuyor.

    TSMC tarafında yaşanan talep artışı ise zirve seviyelerde kalmaya devam ediyor. 3nm üretim kapasitesinde yaşanan sınırlamalar nedeniyle şirketin müşteri seçmek zorunda kaldığı, aynı zamanda gelişmiş paketleme teknolojilerine olan talebin de hız kesmediği paylaşıldı. Yapay zeka altyapı yatırımları, hem ön uç hem de arka uç üretim hizmetlerinde kapasiteyi maksimum seviyeye taşımış durumda.

    Ancak enerji tarafında yaşanabilecek bir aksama, bu yoğun talep ortamında zincirleme etki yaratabilir. TSMC'nin üretiminde yaşanacak olası bir kesinti, Nvidia, AMD ve Intel gibi şirketlerin yanı sıra veri merkezi yatırımlarını da doğrudan etkileyebilir. Bu arada, LNG sorunu için alternatif çözümler de gündeme gelmiş durumda.

    Tayvan’ın LNG tedarikini ABD ve müttefik ülkelerden doğrudan sağlayabileceği yeni rota planları konuşuluyor. Mevcut durumda Tayvan'ın LNG stoklarının yalnızca birkaç gün yetecek seviyede olduğu belirtiliyor. Bu nedenle Orta Doğu’daki krizin uzaması halinde TSMC’nin üretim sürekliliğini koruması giderek daha zor hale gelebilir.

    Kendi kendini dengeleyen elektrikli motosiklet üretimde

    G
    genconline 1 gün önce

    .

    D
    Dr.Perga 3 gün önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    Profil resmi
    maligezgin 4 gün önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

