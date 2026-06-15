TSMC'nin 2nm fiyatları Samsung'a yaradı: Üreticiler alternatif arıyor

TSMC'nin 2nm fiyatları yükseliyor
Pazar araştırmaları ve sektör kaynaklarına göre, yeni nesil 2nm üretim süreci mevcut 3nm teknolojisine kıyasla önemli ölçüde daha pahalı olacak. Bunun temel nedenleri arasında gelişmiş EUV litografi ekipmanlarının maliyeti, üretim karmaşıklığındaki artış ve giderek daha zor hale gelen gelişmiş paketleme süreçleri yer alıyor.
Bu gelişmeler, uzun yıllardır TSMC'nin en büyük müşterileri arasında bulunan Apple, Nvidia ve Qualcomm gibi şirketleri de alternatif arayışına itmiş durumda. Özellikle Samsung Electronics'in dökümhane birimi Samsung Foundry, daha rekabetçi fiyatlandırması sayesinde dikkat çekiyor. Şirketin 2nm ve 3nm süreçlerinde kullandığı Gate-All-Around (GAA) transistör mimarisinin, fiyat konusunda müşterilere daha esnek seçenekler sunabildiği uzun süredir gündemde.
Apple ve Nvidia saf mı değiştirecek?
TSMC tarafı ise teknolojik liderliğini koruyor. Şirketin gelişmiş EUV üretim araçları ve nanosheet tabanlı 2nm teknolojisi performans ve verimlilik açısından sektör standardı olarak görülüyor. Ancak bu üstünlük, aynı zamanda daha yüksek üretim maliyetlerini de beraberinde getiriyor. Sektör kaynakları ise, Apple ve Nvidia'nın ana ürünlerinde kısa vadede TSMC'den vazgeçmesinin beklenmediğini söylüyor. Buna karşın otomotiv, robotik ve uç yapay zeka (Edge AI) gibi daha farklı segmentlerde kullanılacak bazı çiplerin gelecekte Samsung tesislerinde üretilebileceği değerlendiriliyor.
Şimdilik somut bir sipariş değişikliği bulunmuyor. Ancak 2nm döneminde maliyetlerin yükselmesi ve küresel yarı iletken talebinin artmaya devam etmesi, Samsung'un uzun süredir aradığı yeni müşteri fırsatlarını önüne getirebilir. Özellikle fiyat-performans dengesinin kritik olduğu projelerde, Samsung Foundry'nin önümüzdeki yıllarda daha görünür hale gelmesi sürpriz olmayacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: