Tam Boyutta Gör Yarı iletken sektöründe rekabet hız kesmeden devam ederken, TSMC 2nm ve altı fabrikasyon süreçleri için hazırlıklara başladı. Ortaya çıkan son bilgilere göre şirket, 1.4nm üretim sürecini 2028 yılında seri üretime taşımayı hedefliyor. "A14" olarak adlandırılan bu yeni nesil üretim teknolojisi, performans ve enerji verimliliğinde yaklaşık yüzde 30'a varan iyileştirmeler sunacak.

1nm 2029 yılında geliyor

TSMC'nin asıl uzun vadeli hedefi ise 1nm altı üretim süreçleri. Rapora göre TSMC, 2029 civarında sub-1nm çipler için deneme üretimlerine başlamayı planlıyor. İlk aşamada bu üretim oldukça sınırlı olacak ve aylık yaklaşık 5.000 wafer seviyesinde kalacak. Bu da sürecin başlangıçta daha çok test ve optimizasyon odaklı ilerleyeceğini gösteriyor.

Yeni nesil üretim süreçlerinin özellikle yapay zekâ ve yüksek performanslı bilgi işlem alanlarında artan talep doğrultusunda geliştirildiğini söyleyelim. Daha küçük üretim düğümleri, yalnızca performans artışı değil aynı zamanda enerji verimliliği açısından da kritik avantajlar sağlıyor. Öte yandan Apple gibi büyük müşterilerin, TSMC'nin yeni üretim teknolojilerini ilk kullanan şirketler arasında yer alacak.

Geçmişte olduğu gibi, yeni nesil çiplerin öncelikle üst segment cihazlarda kullanılması muhtemel. Ancak 1nm altı üretime geçişin ciddi teknik zorluklar içerdiğini de hatırlatalım. Özellikle EUV litografi, ısı yönetimi ve verimlilik (yield) gibi alanlarda çözülmesi gereken önemli problemler bulunuyor. Bu nedenle mevcut planların zaman içinde değişme ihtimali de mevcut.

Tüm belirsizliklere rağmen TSMC'nin yol haritası, yarı iletken teknolojisinin önümüzdeki yıllarda da hızla gelişmeye devam edeceğini gösteriyor. Eğer hedefler tutturulabilirse, 2030'a yaklaşırken çip dünyasında yeni bir döneme girilebilir.

TSMC durmuyor: 1nm altı çipler için tarih verildi

