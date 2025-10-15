TSMC, High-NA EUV olmadan 1.4nm için ilk adımı atıyor

TSMC şimdiden gözünü 1.4nm’ye dikti
2nm ve altı süreçler için TSMC’nin rakipleri ASML’nin High-NA EUV makinelerini kullanırken şirket, bunun yerine karmaşık çoklu desenleme (multi-patterning) tekniklerini kullanarak hedeflerine ulaşmayı planlıyor. Son bilgilere göre 1.4nm üretim tesisinin inşaatı 2025’in sonunda başlayacak. Seri üretim için ise 2028’in ikinci yarısı işaret ediliyor. Şirketin A14 süreci, enerji tüketiminde yüzde 30’a kadar azalma sağlayabilecek kapasiteye sahip olacak.
Bu alternatifin dezavantajı, sürecin zaman alıcı ve maliyetli olması ve başlangıçta yeterli verim sağlayamaması. SMIC örneğinde verimin düşük, maliyetin ise yüksek olduğunu görüyoruz. TSMC'nin aynı şeyleri yaşaması zor çünkü şirket, bu süreci mümkün kılacak özel EUV ekipmanlarına sahip. Seri üretim için de en az 3 yılın olduğu düşünülürse TSMC'nin elinde A14 sürecini mükemmelleştirecek yeterli zaman var.