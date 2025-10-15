Giriş
    TSMC, High-NA EUV olmadan 1.4nm için ilk adımı atıyor

    TSMC, Tayvan’da 1.4nm üretim tesisi için ilk adımları atıyor. Yeni süreçte High-NA EUV makineleri yerine çoklu desenleme kullanılacak. Seri üretim hedefi ise 2028.

    TSMC, High-NA EUV olmadan 1.4nm için ilk adımı atıyor Tam Boyutta Gör
    Tayvan merkezli yarı iletken devi TSMC, 2025 yılı sonuna kadar 2nm üretim sürecini başlatmayı planlarken, sektördeki liderliğini sürdürmek için bir adım öteye giderek 1.4nm (A14) üretim süreci için de düğmeye basıyor. Yeni raporlara göre şirket, 1.4nm üretim tesisinin temelini kendi topraklarında atacak ancak ASML’nin yüksek maliyetli High-NA EUV makinelerini kullanmayacak.

    TSMC şimdiden gözünü 1.4nm’ye dikti

    2nm ve altı süreçler için TSMC’nin rakipleri ASML’nin High-NA EUV makinelerini kullanırken şirket, bunun yerine karmaşık çoklu desenleme (multi-patterning) tekniklerini kullanarak hedeflerine ulaşmayı planlıyor. Son bilgilere göre 1.4nm üretim tesisinin inşaatı 2025’in sonunda başlayacak. Seri üretim için ise 2028’in ikinci yarısı işaret ediliyor. Şirketin A14 süreci, enerji tüketiminde yüzde 30’a kadar azalma sağlayabilecek kapasiteye sahip olacak.

    TSMC, High-NA EUV olmadan 1.4nm için ilk adımı atıyor Tam Boyutta Gör
    TSMC, 1.4nm çalışmaları için toplamda neredeyse 50 milyar dolarlık bir bütçe ayırmış durumda. Şirketin 2027’de de 30 adet EUV litografi makinesi alacağı söyleniyor. Ancak bu makineler, ASML’nin High-NA EUV ekipmanları olmayacak zira her bir makinenin maliyeti 400 milyon dolar seviyesinde. Şirket, mevcut donanımının 1.4nm üretimi için yeterli olduğunu belirtiyor. Bunun yerine, SMIC’in 5nm sürecinde uyguladığı gibi karmaşık çoklu desenleme yöntemleri kullanılacak.

    Bu alternatifin dezavantajı, sürecin zaman alıcı ve maliyetli olması ve başlangıçta yeterli verim sağlayamaması. SMIC örneğinde verimin düşük, maliyetin ise yüksek olduğunu görüyoruz. TSMC’nin aynı şeyleri yaşaması zor çünkü şirket, bu süreci mümkün kılacak özel EUV ekipmanlarına sahip. Seri üretim için de en az 3 yılın olduğu düşünülürse TSMC’nin elinde A14 sürecini mükemmelleştirecek yeterli zaman var.

