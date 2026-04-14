TSMC mobil yongalarda 5GHz hızlarını mümkün kılıyor, Huawei epey geride kaldı

Tam Boyutta Gör Yonga döküm sektöründe tartışmasız lider olan TSMC her geçen gün kendini geliştirmeye devam ediyor. 2nm sürecinde üretim bandının tamamı dolan firmanın 3nm sürecine de büyük bir ilgi var. Yeni üretim süreçleri mobil yongalarda da artık önemli bir aşamayı geride bırakıyor.

TSMC farkı

Bugüne kadar mobil yonga nesillerinde mutlaka 5GHz sınırının aşıldığını ancak verimlilik sorunları nedeniyle bunun belki de yarı seviyesinin tüketiciye sunulduğunu görmüştük. Yavaş yavaş son kullanıcı cihazlarında da 5GHz hızları gerçek olmaya başlıyor.

Yapılan pazar araştırmalarına göre Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga seti ile 4.6Ghz sınırı aşılmış durumda. Dimensity 9600 yonga seti de benzer seviyelere yaklaşıyor. Böylece hem tek çekirdek hem çok çekirdek iş yüklerinde önemli gelişmeler sağlanıyor. Bir sonraki nesilde ise 5GHz seviyelerinin de geçilmesi bekleniyor.

Diğer taraftan ağır ABD ambargoları Huawei Kirin yonga setlerini 7-8 yıl önceye itmiş durumda. Ambargoların başlangıcında ağır bir darbe alan Kirin yonga setinin 2.5GHz seviyelerine inse de SMIC dökümcüsünün sınırlı 5nm sürecini bir şekilde yakalaması sonrasında 3GHz seviyesine doğru tırmanışa geçti. Önümüzdeki dönemde de Batılı devlerle arasındaki büyük farkın kapanması bekleniyor.

