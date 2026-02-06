TSMC, Japonya’da 3 nanometre çip üretimine hazırlanıyor

Bugüne kadar en gelişmiş çiplerini yalnızca Tayvan’da üreten TSMC, Japonya’daki tesislerinde daha çok olgun üretim süreçlerine odaklanmıştı. Yeni plan, Japonya’yı yüksek performanslı bilgi işlem ve yapay zeka sunucularında yaygın olarak kullanılan 3 nm çiplerin üretildiği ülkeler arasına taşıyacak.
Yapay zeka patlaması yatırım kararını hızlandırdı
Son dönemde hızla artan yapay zeka yatırımları, Nvidia gibi devlere çip tedarik eden TSMC’nin büyümesini ivmelendirdi. Asya’nın piyasa değeri en yüksek şirketi konumundaki TSMC, bu süreçte rakiplerinin önüne geçmeyi başardı. Şirket, benzer ileri teknolojiyi Arizona’daki ikinci fabrikasında 2027 yılında üretime almayı planlıyor.
Wei, Tokyo’da Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile yaptığı görüşmede, Kumamoto’daki tesisin yalnızca üretim kapasitesi açısından değil, Japonya’nın yapay zeka ekosistemi için de stratejik bir temel oluşturacağını vurguladı. Başbakan Takaichi ise 3 nm çiplerin ekonomik güvenlik açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.
TSMC’nin daha önce bu ikinci fabrika için 6-12 nm üretim kapasitesine yönelik 12,2 milyar dolarlık bir yatırım planı bulunuyordu. Bu proje için Japonya teşvikler sağlamıştı ancak yeni plan doğrultusunda ek teşvikler sağlanabilir. Geçtiğimiz ay fabrikanın inşasının başladığı açıklanmıştı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: