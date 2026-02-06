Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    TSMC, Japonya’da 3 nanometre çip üretimine hazırlanıyor

    Tayvanlı TSMC, yapay zeka talebindeki artışla birlikte Japonya Kumamoto’da 3 nanometre çip üretimine hazırlanıyor. Yatırımın 17 milyar doları bulması bekleniyor.

    TSMC, Japonya’da 3 nanometre çip üretimine hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük sözleşmeli yarı iletken üreticisi TSMC, en ileri üretim teknolojilerinden biri olan 3 nanometre çipleri Japonya’da seri üretmeye hazırlanıyor. Şirketin CEO’su C.C. Wei, Perşembe günü yaptığı açıklamada, güney Japonya’daki Kumamoto bölgesinde bu teknolojiye geçileceğini duyurdu. Yerel basında yer alan bilgilere göre yatırımın büyüklüğü yaklaşık 17 milyar dolar seviyesinde.

    Bugüne kadar en gelişmiş çiplerini yalnızca Tayvan’da üreten TSMC, Japonya’daki tesislerinde daha çok olgun üretim süreçlerine odaklanmıştı. Yeni plan, Japonya’yı yüksek performanslı bilgi işlem ve yapay zeka sunucularında yaygın olarak kullanılan 3 nm çiplerin üretildiği ülkeler arasına taşıyacak.

    Yapay zeka patlaması yatırım kararını hızlandırdı

    Son dönemde hızla artan yapay zeka yatırımları, Nvidia gibi devlere çip tedarik eden TSMC’nin büyümesini ivmelendirdi. Asya’nın piyasa değeri en yüksek şirketi konumundaki TSMC, bu süreçte rakiplerinin önüne geçmeyi başardı. Şirket, benzer ileri teknolojiyi Arizona’daki ikinci fabrikasında 2027 yılında üretime almayı planlıyor.

    Wei, Tokyo’da Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile yaptığı görüşmede, Kumamoto’daki tesisin yalnızca üretim kapasitesi açısından değil, Japonya’nın yapay zeka ekosistemi için de stratejik bir temel oluşturacağını vurguladı. Başbakan Takaichi ise 3 nm çiplerin ekonomik güvenlik açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

    TSMC’nin daha önce bu ikinci fabrika için 6-12 nm üretim kapasitesine yönelik 12,2 milyar dolarlık bir yatırım planı bulunuyordu. Bu proje için Japonya teşvikler sağlamıştı ancak yeni plan doğrultusunda ek teşvikler sağlanabilir. Geçtiğimiz ay fabrikanın inşasının başladığı açıklanmıştı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli araçla buz pistinde sıra dışı gösteri

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    renault clio 1.5 dci alize yorumları bedelli askerlik erkene alınabilir mi türkü barda istek şarkılar polinom olma şartı metin2 olta seviyesi ne işe yarar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Redmi 13C
    Redmi 13C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15
    ASUS Vivobook Go 15
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum