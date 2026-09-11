TSMC'nin 1,4 nm çip üretimi için tarih ortaya çıktı: Beklenenden erken geliyor

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Tam Boyutta Gör Dünyanın önde gelen çip üreticilerinden TSMC, 2nm sürecinin ardından kullanıma sunacağı 1,4 nm üretim teknolojisi için hazırlıklarını hızlandırıyor. Tayvan basınında yer alan yeni bir rapora göre şirket, 1,4nm veya 14A olarak adlandırılan yeni üretim sürecinde deneme üretimine Nisan 2027'de başlayabilir.

TSMC 1,4 nm üretimine 2027'de başlayabilir

Yeni paylaşılan bilgilere göre TSMC'nin Taichung'da inşa ettiği yeni tesisin ilk fabrikasının inşaatında önemli ilerleme kaydettiği ortaya çıktı. Fabrikanın çelik iskeleti tamamlanırken zemin ve duvar çalışmalarının sürdüğü, inşaatın ise 2027'nin başlarında tamamlanması bekleniyor. Bu takvime göre ilk fabrikada Nisan 2027'de deneme üretimi başlayabilir.

Seri üretimin ise 2027'nin ikinci yarısında devreye alınması bekleniyor. Bu tarih, daha önce ortaya çıkan ve 1,4 nm teknolojisinin seri üretiminin 2028'de başlayacağını öne süren takvimden daha erken.

İkinci fabrika için de çalışmalar sürüyor

TSMC'nin Taichung tesisinde toplam dört fabrikanın bulunması planlanıyor. İkinci fabrika olarak adlandırılan P2'nin beton temel çalışmaları tamamlanırken çelik yapıların kurulmasına geçilmiş durumda. Planlamaya göre P2'nin inşaatı Ekim 2027'de tamamlanabilir.

İlk iki fabrikanın seri üretim kapasitesinin Ekim 2027 civarında devreye girmesi bekleniyor. Üçüncü ve dördüncü fabrikalar ise henüz daha erken aşamada bulunuyor. TSMC'nin üçüncü fabrika için inşaat iznini aldığı, diğer izin süreçlerinin ise devam ettiği aktarılıyor. Bu iki tesisin 2028 yılında tamamlanması planlanıyor.

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TSMC'nin 1,4 nm üretim sürecine yönelik yatırımlarının ise toplam 49 milyar dolar seviyesinde olduğu paylaşıldı. Şirket, 14A teknolojisiyle daha küçük üretim geometrisine geçerek özellikle yüksek performanslı işlemciler ve yapay zeka çipleri alanındaki üretim liderliğini korumayı hedefliyor. Yeni takvimin gerçekleşmesi halinde şirket, 1,4 nm üretimini daha önce öngörülenden yaklaşık bir yıl önce başlatmış olacak.

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