TSMC'nin 2nm ve 1.4nm planları paylaşıldı: Daha erken geliyor

Tam Boyutta Gör Dünyanın önde gelen yarı iletken üreticisi TSMC, tesis kurma çalışmaları son hızda sürerken çip üretiminde Angstrom dönemine geçiyor. Yeni raporlara göre şirket, 2nm ve A16 süreçlerini ABD'ye bir yıl erkene aldı. Ayrıca Tayvan'daki Kaohsiung tesisinde 2028'de 1.4nm A14 üretimini başlatacak.

TSMC'nin 2nm ve 1.4nm planları paylaşıldı

Taiwan merkezli üretici, küresel rekabette hız kesmeden ilerliyor. Ctee'nin haberine göre TSMC, Kaohsiung'daki dev yatırımını genişleterek altı fabrika kurmayı planlıyor. Bunlardan beşi 2nm ve A16 süreçlerine, altıncısı ise yüksek performanslı A14 teknolojisine ayrılacak. Yaklaşık 50 milyar dolarlık bu yatırım, TSMC'nin Angstrom dönemindeki liderliğini pekiştirecek.

ABD tarafında da planlar hızlanıyor. Arizona'daki Fab 3 ve Fab 4 tesislerinde 2nm üretiminin 2026'nın ikinci yarısında başlaması bekleniyor. TSMC'nin takvimi bir kez daha öne çekmesiyle, ABD üretimi Tayvan'daki hatların yalnızca bir yıl gerisinde kalacak. Dolayısıyla ABD hükümetinin TSMC üzerindeki baskısı, iki ülke arasındaki üretim farkını azaltma yönünde etkili olmuş durumda.

Ayrıca 2nm'nin ardından A16 sürecinin de ABD'de uygulanması planlanıyor. Böylece TSMC, hem Tayvan hem de ABD üretim hatlarını senkronize ederek tedarik zincirini daha güvenli hale getirmiş olacak. Rekabet cephesinde ise TSMC'nin karşısında ciddi bir rakip halen yok. Intel'in 14A sürecinin 2028'de seri üretime geçmesi planlanıyor ve bu dönemde TSMC'nin A14 üretimiyle eş zamanlı ilerlemesi bekleniyor. Bu da iki üreticiyi uzun yıllar sonra aynı teknolojik düzeyde buluşturacak.

