Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    TSMC'nin 2nm ve 1.4nm planları paylaşıldı: Daha erken geliyor

    TSMC, çip üretiminde Angstrom dönemine geçiyor. Şirket, 2nm sürecini Arizona'ya 2026'da taşırken, 1.4nm A14 üretimini ise 2028'de Tayvan'da başlatmayı planlıyor.

    TSMC'nin 2nm ve 1.4nm planları paylaşıldı: Daha erken geliyor Tam Boyutta Gör
    Dünyanın önde gelen yarı iletken üreticisi TSMC, tesis kurma çalışmaları son hızda sürerken çip üretiminde Angstrom dönemine geçiyor. Yeni raporlara göre şirket, 2nm ve A16 süreçlerini ABD'ye bir yıl erkene aldı. Ayrıca Tayvan'daki Kaohsiung tesisinde 2028'de 1.4nm A14 üretimini başlatacak.

    TSMC'nin 2nm ve 1.4nm planları paylaşıldı

    Taiwan merkezli üretici, küresel rekabette hız kesmeden ilerliyor. Ctee'nin haberine göre TSMC, Kaohsiung'daki dev yatırımını genişleterek altı fabrika kurmayı planlıyor. Bunlardan beşi 2nm ve A16 süreçlerine, altıncısı ise yüksek performanslı A14 teknolojisine ayrılacak. Yaklaşık 50 milyar dolarlık bu yatırım, TSMC'nin Angstrom dönemindeki liderliğini pekiştirecek.

    ABD tarafında da planlar hızlanıyor. Arizona'daki Fab 3 ve Fab 4 tesislerinde 2nm üretiminin 2026'nın ikinci yarısında başlaması bekleniyor. TSMC'nin takvimi bir kez daha öne çekmesiyle, ABD üretimi Tayvan'daki hatların yalnızca bir yıl gerisinde kalacak. Dolayısıyla ABD hükümetinin TSMC üzerindeki baskısı, iki ülke arasındaki üretim farkını azaltma yönünde etkili olmuş durumda.

    Ayrıca 2nm'nin ardından A16 sürecinin de ABD'de uygulanması planlanıyor. Böylece TSMC, hem Tayvan hem de ABD üretim hatlarını senkronize ederek tedarik zincirini daha güvenli hale getirmiş olacak. Rekabet cephesinde ise TSMC'nin karşısında ciddi bir rakip halen yok. Intel'in 14A sürecinin 2028'de seri üretime geçmesi planlanıyor ve bu dönemde TSMC'nin A14 üretimiyle eş zamanlı ilerlemesi bekleniyor. Bu da iki üreticiyi uzun yıllar sonra aynı teknolojik düzeyde buluşturacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobili olmaya aday: Dacia Hipster

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    chery araba alınır mı aynı banka içinde döviz transferi iphone uygulama indirme sorunu hidrolik yağı diş ağrısını keser mi türknet kurulum ücreti

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno13 F
    OPPO Reno13 F
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Chuwi GemiBook Plus
    Chuwi GemiBook Plus
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum