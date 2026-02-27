Giriş
    TSMC'nin en büyük müşterisi artık Apple değil

    Yapay zekâ talebi tedarik zincirinde dengeleri değiştirdi. Nvidia, 2025'te TSMC'nin en büyük müşterisi olurken Apple'ı geride bırakarak zirveye yerleşti. İşte detaylar...

    TSMC'nin en büyük müşterisi artık Apple değil
    Yapay zekâ odaklı donanımlara yönelik talep hız kesmeden artarken, dengeler tedarik zincirinde de değişiyor. Tayvan kaynaklı haberlere göre Nvidia, gelir bazında TSMC'nin en büyük müşterisi haline geldi. Böylece uzun yıllardır zirvede yer alan Apple ikinci sıraya geriledi.

    Nvidia, Apple'ı geride bıraktı

    TSMC, günümüzde müşteri isimlerini doğrudan açıklamasa da finansal raporlarda "müşteri A" ve "müşteri B" gibi ifadeleri kullanıyor. NVIDIA CEO'su Jensen Huang'ın açıklamalarına göre şirket artık TSMC’nin "en büyük müşterisi" konumunda. 2025 verilerine göre, Nvidia, TSMC’ye 726,9 milyar Tayvan doları (yaklaşık 23,2 milyar dolar) gelir sağladı. Apple ise 645,1 milyar Tayvan doları (yaklaşık 20,5 milyar dolar) seviyesinde kaldı.

    Bu tabloya göre Nvidia, TSMC toplam gelirinin %19’unu oluştururken (2024’te %12), Apple’ın payı %17’ye geriledi (2024’te %22). Ayrıca Nvidia'nın TSMC’ye sağladığı gelir bir önceki yıla kıyasla iki kattan fazla artmış durumda. Ancak bu durum doğrudan iki kat daha fazla çip üretildiği anlamına gelmiyor.

    AI talebi TSMC'yi zorluyor

    Daha önce Jensen Huang, artan yapay zekâ talebi nedeniyle TSMC’nin önümüzdeki 10 yılda üretim kapasitesini iki katına çıkarmak zorunda kalabileceğini belirtmişti. Gelinen noktada Nvidia'nın gelir payındaki sıçrama, bu hedefi destekler nitelikte. Keza TSMC’nin ABD, Japonya ve Avrupa’daki yeni fabrika yatırımları yalnızca jeopolitik çeşitlendirme amacı taşımıyor, aynı zamanda AI odaklı yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) talebini karşılamaya yönelik kapasite artışını da kapsıyor.

    Apple hâlâ devasa hacimde mobil işlemci üretimi yaptırıyor olsa da, AI veri merkezi pazarındaki büyüme çok daha agresif ilerliyor. Eğer bu ivme sürerse, Nvidia'nın TSMC üzerindeki ağırlığı daha da artabilir.

